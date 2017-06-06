British Airways: причиной хаоса в аэропортах стала ошибка инженера

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bbcrussian.com
вторник, 6 июня 2017 г. 17:18
Холдинг IAG, владеющий авиакомпанией British Airways, подтвердил, что причиной сбоя в работе компьютерной системы British Airways, коснувшейся нескольких тысяч пассажиров, был человеческий фактор.
© Reuters / Scanpix

Как заявил на конференции глава IAG Вилли Уолш, сбой был виной инженера, который отключил бесперебойное питание от одного из основных хранилищ информации British Airways, а затем неправильно подключил его обратно. Работа системы нарушилась, и для того, чтобы ее восстановить, понадобилось время.

"Мне вполне понятно, как можно по ошибке отключить питание. Мне совершенно не понятно, каким образом можно совершить ошибку, вновь подключая питание", - сказал Уолш на международной конференции работников индустриии гражданской авиации в Мексике.

Компания проведет внутреннее расследование, чтобы "извлечь урок из ошибки", добавил Уолш.

Ранее о том, что причиной сбоя могла быть человеческая ошибка, сообщали СМИ со ссылкой на служебное электронное письмо, попавшее в руки журналистов.

"Это привело к полному отключению объекта от энергосетей, включая резервные электрогенераторы и аккумуляторные батареи. Через несколько минут система была снова включена, но с нарушением процедуры, что привело к физическим повреждениям систем и значительно осложнило проблему", - говорилось в тексте письма.

27 мая British Airways отменила все рейсы из лондонских аэропортов Хитроу и Гэтвик из-за крупного сбоя в компьтерной системе авиакомпании.

Тысячи пассажиров не смогли вылететь в свои пункты назначения. Тем, кого удалось пересадить на рейсы других авиакомпаний, пришлось путешествовать без багажа. Проблемы в работе British Airways совпали с началом школьных каникул в Британии.

К нормальному графику работы перевозчик смог вернуться только через несколько суток.

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