Британской полиции разрешили стрелять в водителей-террористов

До этого британским полицейским было сказано не стрелять по водителям движущихся транспортных средств из-за того, что это могло создать дополнительные трудности, сказал главный советник Саймон Честерман.
Однако после терактов в Лондоне, Ницце и Берлине, в ходе которых нападавшие использовали автомобиль для наезда на прохожих, было решено изменить это негласное правило.
В марте Халид Масуд напал на полицейского, охранявшего британский парламент, и задавил на Вестминстерском мосту четверых прохожих, наехав на них на автомобиле.
"Застрелить водителя"
Одна из самых больших трудностей для полицейских в такой ситуации, как объяснил Честерман, заключается в риске того, что пули при стрельбе могут рикошетом отлететь от стекла.
"В последнее время мы наблюдали разные ужасные тактики [нападений] с вовлечением автомобилей и грузовиков", - сказал Саймон Честерман.
"Ранее наша политика поведения в таких ситуациях сводилась к тому, чтобы не стрелять в движущееся транспортное средство из-за опасности, которую мы могли создать, попав в водителя", - продолжил он.
"Но если машина изначально используется как оружие нападения, не так уж и много возможностей ее остановить, особенно если это большой грузовик. Например, можно выехать на другой машине ей навстречу, но это не сможет предотвратить наезд. Единственный вариант - застрелить водителя", - подытожил Саймон Честерман.
Смена тактики
Он также сообщил, что, согласно пересмотренным после недавних терактов правилам поведения, тактика вооруженных полицейских станет куда более агрессивной.
Вместо приказа "обнаружить, окружить и нейтрализовать" вооруженные полицейские теперь должны будут следовать приказу "обнаружить и оказать противодействие".
По словам Честермана, число вооружённых полицейских, задействованных в Англии и Уэльсе, будет увеличено примерно на полторы тысячи человек и достигнет 10 500 к следующему году.
Честерман отметил, что возможности вооруженной полиции феноменально отличаются от того, что было в предыдущие годы. Это произошло благодаря правительственным инвестициям в подбор кадров и обучение.
При этом он предупредил, что критика в адрес действий полиции, раздающаяся после серьезных инцидентов, подобных недавнему нападению у Вестминстера, может отбить у людей желание наниматься на работу или оставаться в полиции.