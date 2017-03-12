Британским министрам запретили выезжать из страны из-за подготовки к Brexit

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NEWSru.com
воскресенье, 12 марта 2017 г. 16:52
Члены кабинета министров Великобритании были вынуждены отменить все свои зарубежные поездки после того, как Консервативная партия обязала их присутствовать на заседании, посвященном статье 50 Лиссабонского договора с ЕС о выходе страны из блока, пишет газета The Telegraph.
© AFP/Scanpix

По данным издания, руководство Консервативной партии таким образом надеется избежать ситуации, когда при рассмотрении внесенных Палатой лордов проевропейских поправок сторонники Brexit окажутся в меньшинстве. Дело в том, что сейчас партия имеет большинство в парламенте страны, однако большинство это весьма хрупкое.

"Сейчас выбраться из страны для нас попросту невозможно. Чем дольше такая ситуация длится, тем сильнее увеличивается мотивация для всех нас начать выход из Евросоюза как можно скорее", — рассказал один из министров.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о ЕС и тем самым запустить процедуру выхода страны из блока 14 марта. По данным местных СМИ, члены кабинета министров в частном порядке "оказывают давление" на Мэй, чтобы она запустила процедуру выхода из ЕС "как можно скорее".

Вечером 13 марта также будет проведено голосование относительно двух проевропейских поправок. Первая из них касается защиты прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании (то есть фактически оставляет для них возможность остаться в Соединенном Королевстве после Brexit), а вторая требует, чтобы правительство заручилось санкцией парламента, прежде чем заключать с ЕС соглашение о выходе страны из состава Евросоюза.

С учетом имеющегося расклада сил в нижней палате — депутаты Палаты общин должны будут поддержать исполнительную власть и отвергнуть эти поправки, однако по количеству голосов оппозиция отстает совсем немного.

NEWSru.com
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Британским министрам запретили выезжать из страны из-за подготовки к Brexit (2)

Британским министрам запретили выезжать из страны из-за подготовки к Brexit
Члены кабинета министров Великобритании были вынуждены отменить все свои зарубежные поездки после того, как Консервативная партия обязала их присутствовать на заседании, посвященном статье 50 Лиссабонского договора с ЕС о выходе страны из блока, пишет газета The Telegraph.

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