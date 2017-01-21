Британский турист приговорен к семи месяцам тюрьмы за мат в самолете

Lenta.ru
суббота, 21 января 2017 г. 17:06
Британского туриста приговорили к семи месяцам тюрьмы за пьяный дебош на борту самолета. Об этом сообщает газета The Telegraph.
© Organizacijos nuotr.

Мэттью Уорреллу предъявили обвинение в умышленном создании препятствий работе экипажа воздушного судна. Мужчина признал свою вину.

Инцидент произошел в августе 2016 года на рейсе британского лоукостера Jet2.com из Манчестера на испанский остров Тенерифе. Пьяный 28-летний турист несколько раз заказывал выпивку у стюардесс.

В конце концов бортпроводники перестали выдавать Уорреллу спиртное. Когда самолет уже приближался к месту назначения, пассажир добрался до системы внутренней связи, по которой в нецензурной форме потребовал еще алкоголя. По приземлении дебошир был передан испанской полиции.

Lenta.ru
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Британский турист приговорен к семи месяцам тюрьмы за мат в самолете

Британский турист приговорен к семи месяцам тюрьмы за мат в самолете
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