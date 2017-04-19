Британский парламент проголосовал за проведение досрочных выборов

NEWSru.com
среда, 19 апреля 2017 г. 18:22
Британские депутаты в среду, 19 апреля, поддержали предложение премьер-министра Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы 8 июня 2017 года. За роспуск законодательного органа и проведение выборов высказались 522 члена палаты общин, против - 13, сообщает ВВС.
© Knygos leidėjų nuotr.

Таким образом, парламент будет распущен в ночь на 3 мая, после чего стартует избирательная кампания, которая продлится чуть более месяца и завершится выборами.

Результаты голосования оказались предсказуемыми, так как накануне о поддержке решения главы правительства заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Другие партии, представленные в парламенте, также поддержали инициативу Мэй. Для принятия решения была необходима поддержка со стороны двух третей членов парламента.

Накануне о проведении досрочных выборов объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Изначально они должны были состояться в 2020 году. Глава правительства пояснила, что решение перенести выборы было принято в связи с процедурой выхода Великобритании из ЕС.

По словам премьера, выборы позволят предотвратить политическую нестабильность в стране и укрепят позиции Лондона на стартующих в июне переговорах по выходу из Евросоюза. Отмечалось, что с помощью досрочных выборов Мэй надеется получить официальный мандат от британского народа для проведения переговоров по Brexit.

Референдум о выходе Великобритании из Европейского союза состоялся 23 июня 2016 года. Тогда 51,9% британцев выступили за выход страны из сообщества, 48,1% поддержали идею сохранения Британии в составе ЕС. Большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии проголосовали за продолжение членства страны в ЕС. 13 марта 2017 года законопроект о запуске Brexit одобрил парламент, через три дня его утвердила королева Великобритании Елизавета II.

29 марта Евросовет получил письмо за подписью премьера Великобритании Терезы Мэй о запуске процедуры Brexit, после чего начался отсчет двухлетнего срока, по истечении которого страна покинет сообщество.

NEWSru.com
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Британский парламент проголосовал за проведение досрочных выборов

Британский парламент проголосовал за проведение досрочных выборов
Британские депутаты в среду, 19 апреля, поддержали предложение премьер-министра Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы 8 июня 2017 года. За роспуск законодательного органа и проведение выборов высказались 522 члена палаты общин, против - 13, сообщает ВВС.

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