Британский парламент проголосовал за проведение досрочных выборов

Таким образом, парламент будет распущен в ночь на 3 мая, после чего стартует избирательная кампания, которая продлится чуть более месяца и завершится выборами.
Результаты голосования оказались предсказуемыми, так как накануне о поддержке решения главы правительства заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. Другие партии, представленные в парламенте, также поддержали инициативу Мэй. Для принятия решения была необходима поддержка со стороны двух третей членов парламента.
Накануне о проведении досрочных выборов объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Изначально они должны были состояться в 2020 году. Глава правительства пояснила, что решение перенести выборы было принято в связи с процедурой выхода Великобритании из ЕС.
По словам премьера, выборы позволят предотвратить политическую нестабильность в стране и укрепят позиции Лондона на стартующих в июне переговорах по выходу из Евросоюза. Отмечалось, что с помощью досрочных выборов Мэй надеется получить официальный мандат от британского народа для проведения переговоров по Brexit.
Референдум о выходе Великобритании из Европейского союза состоялся 23 июня 2016 года. Тогда 51,9% британцев выступили за выход страны из сообщества, 48,1% поддержали идею сохранения Британии в составе ЕС. Большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии проголосовали за продолжение членства страны в ЕС. 13 марта 2017 года законопроект о запуске Brexit одобрил парламент, через три дня его утвердила королева Великобритании Елизавета II.
29 марта Евросовет получил письмо за подписью премьера Великобритании Терезы Мэй о запуске процедуры Brexit, после чего начался отсчет двухлетнего срока, по истечении которого страна покинет сообщество.