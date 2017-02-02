Британский парламент проголосовал за начало "брексита"

 (2)
bbcrussian.com
четверг, 2 февраля 2017 г. 07:26
Палата общин британского парламента в первом чтении одобрила приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза.
Londonas
© AFP/Scanpix

После двух дней дебатов в парламенте законопроект правительства о выходе из ЕС поддержали 498 депутатов, против выступили 114.

Против проголосовали Шотландская национальная партия и либеральные демократы, а также 47 депутатов-лейбористов и один консерватор, которые пошли против линии своих партий.

В ходе обсуждения министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис напомнил депутатам, что если они не одобрят законопроект, то пойдут против воли народа.

Второе чтение законопроекта, в ходе которого он будет обсуждаться более подробно, назначено на 6 февраля, сообщает Рейтер.

Законопроект был внесен в парламент после решения Верховного суда, постановившего, что правительству требуется согласие законодателей для формального запуска переговоров с Брюсселем о выходе из ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй ранее объявила, что намерена официально сообщить Евросоюзу о выходе Британии — и тем самым начать процедуру по статье 50 — до конца марта 2017 года. Та же статья отводит на переговоры об условиях выхода два года.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось за выход страны из состава ЕС.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

США смягчили санкции против ФСБ России (15)

США смягчили санкции против ФСБ России
США смягчили ограничительные меры, введенные 29 декабря 2016 года против Федеральной службы безопасности (ФСБ) России после обнародования информации о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы, сообщает РИА "Новости".

Путин обвинил Украину в обострении конфликта в Донбассе (88)

Путин обвинил Украину в обострении конфликта в Донбассе
Президент России Владимир Путин обвинил власти Украины в обострении конфликта в Донбассе. "Что касается сегодняшнего обострения, то мы зафиксировали, что оно началось, и позиция наша известна, спровоцировали с украинской стороны", - сказал Путин, которого цитирует "Интерфакс".

Фийона призвали отказаться от борьбы за пост президента Франции (3)

Francois Fillonas
Ряд членов партии "Республиканцы" призвали кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона отказаться от участия в гонке.

СМИ: боевые действия на Украине могут стать первым вызовом Трампу (47)

Donaldas Trumpas
Поддерживаемые Россией сепаратисты продолжили ракетную и артиллерийскую атаку на Авдеевку в среду в ходе обострения насильственных действий, которые могут стать первым и сложным внешнеполитическим вызовом для новой администрации Трампа, пишет The Washington Post.

Архив ЦРУ: как в США готовили антисоветские операции в Украине (8)

Архив ЦРУ: как в США готовили антисоветские операции в Украине
Американские аналитики в секретном исследовании из архива ЦРУ утверждали, что во многих регионах УССР население поддержало бы антисоветские спецоперации.
Facebook друзья
Rambler's Top100