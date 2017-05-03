Британский парламент прекратил свою работу до выборов

Парламент Великобритании прекратил свою работу перед досрочными выборами, которые должны пройти в стране 8 июня.

Согласно британскому законодательству, парламент распускается за 25 рабочих дней до выборов. Парламент был распущен в 00:01 по лондонскому времени (BST) 3 мая.

С этого момента любые виды деятельности законотворческого органа Великобритании приостанавливаются, а депутаты теряют статус членов парламента. Им дается несколько дней, чтобы собрать вещи и покинуть рабочие места.

При этом премьер-министр Тереза Мэй и члены ее правительства продолжат работу до выборов.

В среду Мэй должна посетить королеву Елизавету II, чтобы сообщить ей о роспуске парламента, а также о том, что начинается избирательная кампания.

Партии еще не объявили о своих предвыборных лозунгах и программах. Однако они уже начали спорить о планах по бюджетным расходам и налогам.

Лейбористская партия пообещала заморозить закрытие больничных стационаров, увеличить зарплаты работникам системы здравоохранения, нанять дополнительно 10 тысяч полицейских и увеличить налоги на корпорации.

Консервативная партия, возглавляемая Мэй, назвала этот план "бомбой". Министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис назвал обещания лидера лейбористов Джереми Корбина бессмысленными и безответственными.

Тереза Мэй в воскресенье заявила, что у нее нет никаких планов по увеличению налогообложения.

Глава правительства Британии 18 апреля попросила парламент объявить досрочные выборы 8 июня - на три года раньше срока. Она объяснила это необходимостью сохранения стабильности в период, когда страна начала переговоры о выходе из ЕС.

Опросы показывают, что Консервативная партия во главе с Мэй, скорее всего, одержит победу на выборах.