Британский парламент прекратил свою работу до выборов

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bbcrussian.com
среда, 3 мая 2017 г. 08:55
Парламент Великобритании прекратил свою работу перед досрочными выборами, которые должны пройти в стране 8 июня.
© Knygos leidėjų nuotr.

Согласно британскому законодательству, парламент распускается за 25 рабочих дней до выборов. Парламент был распущен в 00:01 по лондонскому времени (BST) 3 мая.

С этого момента любые виды деятельности законотворческого органа Великобритании приостанавливаются, а депутаты теряют статус членов парламента. Им дается несколько дней, чтобы собрать вещи и покинуть рабочие места.

При этом премьер-министр Тереза Мэй и члены ее правительства продолжат работу до выборов.
В среду Мэй должна посетить королеву Елизавету II, чтобы сообщить ей о роспуске парламента, а также о том, что начинается избирательная кампания.

Партии еще не объявили о своих предвыборных лозунгах и программах. Однако они уже начали спорить о планах по бюджетным расходам и налогам.

Лейбористская партия пообещала заморозить закрытие больничных стационаров, увеличить зарплаты работникам системы здравоохранения, нанять дополнительно 10 тысяч полицейских и увеличить налоги на корпорации.

Консервативная партия, возглавляемая Мэй, назвала этот план "бомбой". Министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис назвал обещания лидера лейбористов Джереми Корбина бессмысленными и безответственными.

Тереза Мэй в воскресенье заявила, что у нее нет никаких планов по увеличению налогообложения.

Глава правительства Британии 18 апреля попросила парламент объявить досрочные выборы 8 июня - на три года раньше срока. Она объяснила это необходимостью сохранения стабильности в период, когда страна начала переговоры о выходе из ЕС.

Опросы показывают, что Консервативная партия во главе с Мэй, скорее всего, одержит победу на выборах.

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