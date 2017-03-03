Британский генерал: НАТО нужно "гибридное сдерживание" России

Заместитель командующего объединенными силами НАТО в Европе британский генерал Адриан Брэдшоу призвал альянс активизировать противодействие российским кибератакам, пропаганде и политической агитации.

По словам генерала, Западу нужна общая стратегия, чтобы противостоять этим угрозам (Москва свою причастность к кибератакам отрицает). Брэдшоу заявил, что ответом на так называемые "гибридные методы ведения войны" должно стать "гибридное сдерживание". В пример он привел, в частности, экономические санкции в отношении России.

Кроме того, считает Брэдшоу, нужно обеспечить русскоязычное население стран Балтии источниками информации, представляющими альтернативу российскому государственному телевидению.

В интервью Би-би-си Брэдшоу высказал мнение, что поведение России на международной арене объясняется тем, что президент Владимир Путин "защищает собственную власть". При этом вероятность военного столкновения России и НАТО Брэдшоу оценил как низкую.

Вместе с тем, по его словам, "очень небольшой риск остается, и поскольку его последствия могут быть катастрофическими, необходимо заниматься этими проблемами".

Тем временем в пятницу начальник Генштаба России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Военного комитета НАТО генерал Петером Павелом.

"Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией", - говорится в сообщении Минобороны России.

Разговор, как утверждается, состоялся по инициативе представителей НАТО. Обсуждались, в частности, "перспективы восстановления взаимодействия по военной линии" и "предотвращение инцидентов и участие представителей альянса".

Герасимов, в частности, выразил озабоченность "усилением военной активности Североатлантического союза вблизи российских границ", - отмечают в минобороны.

При этом заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил, что руководство НАТО и страны Евросоюза приглашены на Московскую конференцию по безопасности 26-27 апреля.

"Несмотря на приостановленное взаимодействие по военной линии, приглашения на форум направлены во все страны-члены Североатлантического альянса и Европейского союза, а также руководству НАТО", - сказал Фомин.

По его словам, организаторы мероприятия готовы предоставить иностранным партнерам возможность изложить свои мнения по вопросам глобальной и региональной безопасности в присутствии более 200 российских и зарубежных журналистов.

"Если кто-то имеет отличную точку зрения, пусть расскажет о ней, и мы будем учитывать ее в своей дальнейшей работе", - пообещал Фомин.

Отношения Москвы со странами ЕС и Североатлантического альянса остаются напряженными на фоне кризиса на востоке Украины и аннексии Крыма Россией.

Накануне стало известно, что Швеция вернула военную службу по призыву, объяснив это, среди прочего, "российской военной активностью".

Месяцем ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Москва использует дезинформацию в качестве оружия, а также пробует на прочность НАТО и страны Запада.

Опасения по поводу действий России звучали и на 53-й конференции по безопасности в Мюнхене в середине февраля.

В то же время Россия утверждает, что НАТО, а не Москва, дестабилизирует Европу, посылая свои войска к западным российским границам.