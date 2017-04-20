Британский батальон занял позиции в Эстонии

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bbcrussian.com
четверг, 20 апреля 2017 г. 19:55
В эстонском городке Тапа в сотне километров от российской границы в четверг торжественно отметили прибытие британского батальона на местную базу эстонской армии.
Britų kariai
© AFP / Scanpix

800 британских и 200 французских военнослужащих размещены в Тапа в рамках укрепления "российского" фланга НАТО. Это один из четырёх батальонов союзников, размещённых в странах Балтии и Польше.

В речах на церемонии и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, и министры обороны Эстонии и Британии Маргус Цахкна и Майкл Фэллон говорили, что появление британского и других батальонов на территории восточноевропейских членов НАТО послужит укреплению чувства единства внутри альянса и его безопасности.

"Это самое большое за многие годы британское подразделение, размещённое в Восточной Европе, и его отправка демонстрирует, что мы верны НАТО - мы возглавляем подразделение здесь, в Эстонии, - сказал Би-би-си Майкл Фэллон. - А кроме того, это показывает, что, хоть мы и выходим из Евросоюза, мы продолжаем заботиться о безопасности на европейском континенте".

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявил на пресс-конференции после церемонии и парада, что решение о размещении четырёх батальонов на восточном фланге альянс принял "в результате агрессивных действий России на Украине".

По замыслу руководства НАТО и стран Балтии, четыре батальона в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, не представляя из себя большой военной силы, тем не менее должны защитить, например, от вооружённых конфликтов с участием военных без знаков отличия, как это было в ходе аннексии Крыма.

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