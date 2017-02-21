Британских военных в Эстонии предостерегают от провокаций со стороны России

Марран сказал, что от ”противоположной стороны” следует ожидать любовных ловушек, спровоцированных драк в кабаках с целью выставить британских военных дебоширами, а также попыток взлома аккаунтов в социальных сетях с целью дальнейшего шантажа.

Марран отметил, что размещение у западной границы России 4000 военнослужащих НАТО даст Москве идеальную возможность сформировать ложное представление об агрессии Запада, распространив ”лженовости” посредством прокремлевских СМИ.

”Мы уже сейчас наблюдаем нечто подобное. Например, разговоры о том, что местное население эти войска не приветствует, — сказал Марран. — Прибудут 800 британских военнослужащих, станут ездить в города, и, скорее всего, будут заходить и в пабы. Мы не можем исключить драки, спровоцированные противоположной стороной, как мы ее называем в Эстонии. А также любовные ловушки и тому подобное”.

В прошлом году между двумя находившимися в Латвии на учениях британскими солдатами и местными завязалась драка, которую засняла съемочная группа одного из пророссийских медиаканалов. ”Несомненно, там был определенный российский след”, — сказал Марран.

Также он отметил, что Россия может вмешаться в предстоящие выборы во Франции, Германии и Голландии. ”Они могут использовать кибершпионаж, дезинформацию, вымогательство на основании украденных данных. У них большой набор инструментов”, — подытожил эксперт.