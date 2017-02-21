Британских военных в Эстонии предостерегают от провокаций со стороны России

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rus.delfi.ee
вторник, 21 февраля 2017 г. 12:28
Руководитель Департамента информации Эстонии Микк Марран сказал в интервью изданию The Times, что Россия ”возьмет на прицел” британских военных, которые будут дислоцированы в Эстонии в марте, с целью дискредитировать миссию НАТО по укреплению восточного фланга союзников, сообщает портал rus.DELFI.ee.
Britų kariai
© AFP / Scanpix

Марран сказал, что от ”противоположной стороны” следует ожидать любовных ловушек, спровоцированных драк в кабаках с целью выставить британских военных дебоширами, а также попыток взлома аккаунтов в социальных сетях с целью дальнейшего шантажа.

Марран отметил, что размещение у западной границы России 4000 военнослужащих НАТО даст Москве идеальную возможность сформировать ложное представление об агрессии Запада, распространив ”лженовости” посредством прокремлевских СМИ.

”Мы уже сейчас наблюдаем нечто подобное. Например, разговоры о том, что местное население эти войска не приветствует, — сказал Марран. — Прибудут 800 британских военнослужащих, станут ездить в города, и, скорее всего, будут заходить и в пабы. Мы не можем исключить драки, спровоцированные противоположной стороной, как мы ее называем в Эстонии. А также любовные ловушки и тому подобное”.

В прошлом году между двумя находившимися в Латвии на учениях британскими солдатами и местными завязалась драка, которую засняла съемочная группа одного из пророссийских медиаканалов. ”Несомненно, там был определенный российский след”, — сказал Марран.

Также он отметил, что Россия может вмешаться в предстоящие выборы во Франции, Германии и Голландии. ”Они могут использовать кибершпионаж, дезинформацию, вымогательство на основании украденных данных. У них большой набор инструментов”, — подытожил эксперт.

rus.delfi.ee
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Британских военных в Эстонии предостерегают от провокаций со стороны России (39)

Britų kariai
Руководитель Департамента информации Эстонии Микк Марран сказал в интервью изданию The Times, что Россия ”возьмет на прицел” британских военных, которые будут дислоцированы в Эстонии в марте, с целью дискредитировать миссию НАТО по укреплению восточного фланга союзников, сообщает портал rus.DELFI.ee.

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