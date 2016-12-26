Британские ВВС после освобождения Мосула намерены бросить все силы на бомбардировку столицы ИГ

Британские королевские ВВС планируют крупную наступательную операцию в Сирии в следующем году и намерены бросить все силы на бомбардировку столицы террористического "Исламского государства" - Ракки.

Источники The Daily Telegraph в командовании ВВС сообщают, что, скорее всего, весной следующего года основные боевые действия будут перенесены из Ирака в Сирию, поскольку Лондон заинтересован в укреплении позиций сирийских повстанцев. В 2016 году большая часть боевых вылетов британских военных летчиков приходилась на Ирак, где идет операция по освобождению Мосула - 347 против 60 воздушных ударов в Сирии.

Британские военные рассчитывают на окончательное освобождение Мосула весной следующего года, что позволит перебросить самолеты и дроны на поддержку нового наступления в Сирии. Источник издания отмечает, что рейды станут "гораздо более опасными", поскольку армии Башара Асада помогают контролировать воздушное пространство ВКС России.

Газета напоминает, что усиление поддержки сирийских повстанцев может вызвать обострение отношений Запада и России. "Ракка - это сердце халифата. Мы будем усиливать поддержку сирийских демократических сил и совершать реальные шаги для поддержки наступления на Ракку с воздуха. Нам придется договариваться с русскими", - говорит источник в командовании британской армии.

Генерал Даннатт, возглавлявший штаб обороны Великобритании с 2006 по 2009 год, комментируя планы британского командования, подчеркнул, что взаимопонимание между силами западных государств и российскими войсками чрезвычайно важно. "В противном случае действия наших собственных пилотов в воздушном пространстве Сирии были бы очень рискованными", - пояснил он.

"Ракка - это сердце "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка (ДАИШ). Взятие Ракки чрезвычайно важно. Россия поддерживает Асада в сирийской гражданской войне по своим собственным причинам. Сирийцы понимают, что русские дают им наибольшие шансы на успех в наземной операции. Запад поддерживает сирийскую оппозицию, русские - правительство Асада. Но общий враг представляет собой гораздо большую угрозу для всех нас", - подчеркнул генерал.

Как отмечает издание, в настоящее время загруженность британских ВВС является самой высокой за последние 25 лет и в 11 раз превышает показатели, имевшие место на пике афганского конфликта. За последние 12 месяцев общий налет составил 14 тысячи часов по сравнению с 5,6 тысяч часов в Афганистане за тот же период. Расход боеприпасов превысил афганский уровень в 10 раз. Командование королевскими ВВС указывает на то, что деятельность авиации была настолько интенсивной, поскольку Лондон не участвует в наземной операции.

Добавим, о планах освобождения Ракки рассуждают и в Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении в Стамбуле дал понять, что рассчитывает на скорое освобождение города Эль-Баб на севере Турции, а затем намерен поддержать наступление на Мюнбич и Ракку, сообщает Trend со ссылкой на агентство "Анадолу".

Ракка, город на севере Сирии, находится под контролем "Исламского государства" с 2013 года. Легендарная столица империи Гаруна ан-Рашида была захвачена всего за несколько дней. В марте 2016 года жители города попытались выступить против правления исламистов и освободили несколько кварталов. Однако уже через два дня над Раккой вновь было поднято черное знамя халифата. Мирному населению запрещено покидать город.