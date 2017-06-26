Британские СМИ: Турция может втянуть НАТО в войну

В обзоре британских газет: Брексит: добрая воля должна победить; Эрдоган бросает вызов Саудовской Аравии; 10 лет айфону: вот как это делается.

Британия должна доказать Брюсселю, что не обидит граждан ЕС

Через год после референдума о членстве в Евросоюзе Тереза Мэй наконец-то положила на стол в Брюсселе предложения о правовом статусе граждан ЕС в Великобритании после "брексита", — пишет в редакционной статье Financial Times и отмечает: поздновато.

Это следовало бы сделать намного раньше, чтобы развеять страхи более чем 3 млн европейцев, которые все это время жили в напряженном ожидании: не заставят ли их покинуть страну, не сделают ли из них граждан второго сорта. Но надо признать, продолжает газета, что предложения премьер-министра выглядят куда более конструктивно, чем подразумевала ее прошлая риторика по поводу иммиграции.

Мэй пообещала, что гражданам ЕС, проживающим в Британии на законных основаниях, не придется покидать страну и своих близких. Более того, им будет предоставлено достаточно времени для оформления всех необходимых документов, и процесс этот будет упрощен: власти решили отказаться от нынешней анкеты на 85 страницах.

Одним из ключевых вопросов остаются права граждан ЕС, длительное время проживающих в Великобритании. Понятно, что Евросоюз хочет, чтобы права этих людей не были нарушены, а Великобритания не желает, чтобы и после "брексита" Брюссель продолжал диктовать свои условия. Тут необходим определенный компромисс, и, по мнению газеты, самым рациональным было бы закрепление прав таких граждан в британском законодательстве.

ЕС, в свою очередь, не удовлетворен заверениями Терезы Мэй, что "все останется как было" и хочет более открытого подхода со стороны британского правительства. И Лондону следует ясно дать понять, что он не допустит и тени дискриминации по отношения к гражданам ЕС, за исключением избирательных прав, разумеется.

При выполнении Британией этих условий Брюссель тоже должен гарантировать все права британцев, проживающих в границах ЕС. Таким образом, мотивацией обеих сторон на переговорах по "брекситу" должна стать добрая воля и забота о людях, делает вывод Financial Times.

Как Турция может втянуть НАТО в региональный конфликт

Times в редакционной статье пишет о жестком ответе, который Турция дала Саудовской Аравии и ее союзникам в странах Персидского залива, которые объявили блокаду Катара.

Газета цитирует Реджепа Эрдогана, назвавшего такое отношение неуважением и посягательством на суверенитет Катара и заявившего, что он не только не станет выводить свои войска из этой богатой нефтью страны, но поддержит Катар и укрепит там свою военную базу.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты продолжают требовать от властей Катара изменить внутреннюю и внешнюю политику, грозя в противном случае постоянной блокадой и даже намекая не некие дальнейшие меры. По мнению газеты, вмешательство Турции в эту опасную и совершенно ненужную ссору лишь увеличивает риск и поднимает ставки.

Неожиданная блокада, ультиматум из 13 пунктов, изгнание катарцев из 4 стран Персидского залива — все это результат много лет копившегося в Эр-Рияде гнева. А вызван он тесными связями Катара с главным соперником саудовцев — Ираном, а также с "Братьями-мусульманами" и другими исламистскими группировками, но в первую очередь с тем, что Катар бросил вызов гегемонии Саудовской Аравии в регионе.

Воспламенению конфликта способствовал приход к власти сразу трех молодых и амбициозных правителей: крон-принцев Мухаммада бин Салмана в Саудовской Аравии и Мухаммада бин Зайда в ОАЭ с одной стороны, и не менее строптивого эмира Катар Тамима аль-Тани, недавно унаследовавшего трон от отца — с другой.

Если бы ссора не вышла за пределы песков Персидского залива, ее вполне можно было бы уладить с помощью посредников, в лице которых готовы были выступить Кувейт и Оман. Да и Вашингтон, у которого на авиабазе в Катаре размещены 11 тыс. военнослужащих, мог бы сыграть свою роль. Но тут вмешалась Турция, и ставки поднялись. Турки дали понять, что готовы использовать войска для защиты Катара.

Таким образом, Эрдоган продемонстрировал, что не отказался от поддержки исламистов, хотя и вступил в коалицию по борьбе с "Исламским государством". Он продолжает бросать вызов президенту Египта, поддерживая "Братьев-мусульман", и не боится сближения с Ираном, идя на конфликт с Саудовской Аравией из-за Сирии.

"Анкара ставит Запад перед дилеммой, — пишет Times. — Эрдоган поступает правильно, защищая суверенитет страны от нахалов, но делает это из неверных побуждений". Его задача — поддержать исламистов в регионе, разбить сирийских курдов и в конечной итоге возродить гегемонию Османской империи. И тут Западу с ним не по пути.

Но поскольку Турция — член НАТО, любая военная авантюра потенциально может затянуть НАТО в этот региональный конфликт. Ведь если будет задето самолюбие молодых арабских принцев, они могут поступить опрометчиво, а это Ближнему Востоку совсем ни к чему.

Как ненависть породила айфон

Конечно, секретность при разработке айфона сильно мешала, зато никто не знал, что их ожидает, расказывает Нитин Гантара, бывший сотрудник Apple. "Одни великие изобретения становятся плодом вдохновения конструктора, другие — результатом технологического прорыва, а вот айфон, которые на этой неделе отмечает свое десятилетие, родился в результате затаенной злобы", — пишет колумнист газеты Financial Times Тим Брэдшоу из Сан-Франциско.

И в качестве подтверждения приводит слова соратника Стива Джобса Скотта Форстолла, который отвечал в компании Apple за программное обеспечение. "Все началось с того, что Стив просто возненавидел одного парня из Microsoft", — вспоминает Форстолл.

Дело в том, что этот человек, бывший другом друга Джобса, начал хвалиться, что его компания разработала планшет со стилусом. И каждый раз, когда Стив общался с этим парнем, он ужасно злился. А однажды, после очередного разговора, Джобс вернулся на работу в бешенстве и прорычал: "Давайте уже, наконец, покажем им, как это правильно делается. Зачем нам стилус, у каждого из нас есть от рождения 10 таких стилусов".

Разработка айфона держалась в строжайшем секрете. Сотрудникам компании, трудившимся над проектом Purple, было запрещено рассказывать о том, чем они занимаются. Даже ближайшим родственникам. Команды, работавшие над разными элементами телефона, понятие не имели, что делают в соседних лабораториях.

По словам другого бывшего сотрудника Apple, инженера Хьюго Файнса, сам он впервые увидел готовый работающий айфон только на презентации аппарата, которую проводил Стив Джобс. "Конечно, вся эта секретность здорово мешала, — признает еще один бывший сотрудник компании Нитин Ганатра, — но в сохранении тайны была своя ценность, ведь никто до последнего не знал, чего ожидать".

В самом деле, подводит итог автор статьи в Financial Times, айфон совершил революцию на рынке устройств мобильной связи, став одним из самых популярных товаров.

Айфон заново открыл мобильный телефон, породив множество имитаций и, как результат, судебных исков к конкурентам. Именно он приносит сегодня компании Apple две трети ее доходов. В общей сложности компания продала уже более миллиарда устройств. Цена аппарата всегда вызывала смущение, признает Форстолл. Зато пользование им не составляет никакого труда, говорит он.