Британские СМИ: Россия может парализовать Северное море

 (29)
bbcrussian.com
понедельник, 6 марта 2017 г. 11:45
Кремль усиливает свой военно-морской арсенал до такой степени, что это может воспрепятствовать свободному передвижению судов НАТО и стать "экзистенциальной угрозой" для Запада, пишет Daily Mail, цитируя доклад, написанный экспертами по заказу британского правительства.
Jamesas G. Stavridis
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Россия может направить новые корабли и подводные лодки и устроить нападение, чтобы "парализовать Европу", говорится в докладе британского Королевского института оборонных исследований (Royal United Services Institute).

Это означает, что НАТО нужно подготовиться к тому, как реагировать на гибридную войну со стороны России, пока не поздно.

Две главы доклада написали два бывших высокопоставленных чина НАТО — адмирал Джеймс Ставридис и генерал Филип Бридлав. "Подрывная деятельность, дезинформация и подлог вкупе со спецсилами были в центре советских операций, и теперь все это возвращается", — говорится в докладе, про который пишет Daily Mail.

Авторы доклада предупреждают, что Россия может разбомбить нефтяные платформы в Северном море и поместить плавающие мины в стратегических портах, что может привести к закрытию морского судоходства.

Ставридис и Бридлав также пишут о том, что Россия может проводить разного рода подрывные операции, используя моряков в тельняшках, наподобие того, как в Крыму были использованы "вежливые люди".

При этом, предупреждают военные, российские власти будут делать вид, что эти моряки действуют по собственному почину, называя их националистами или даже террористами.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Глава МИД Великобритании раскритиковал Россию накануне визита в Москву (13)

Глава МИД Великобритании раскритиковал Россию накануне визита в Москву
Борис Джонсон считает, что действия Кремля в киберпространстве, на Балканах и на Украине "совершенно неприемлемы". Он призвал Москву изменить свою политику.

Бывший лидер "отряда смерти" обвинил президента Филиппин в убийствах (4)

Бывший лидер отряда смерти обвинил президента Филиппин в убийствах
Президент Филиппин Родриго Дутерте в период работы мэром города Давао создал так называемый "отряд смерти", который убивал людей по его приказу, заявил на сенатских слушаниях бывший офицер городской полиции Артуро Ласканас.

Спецслужбы США отрицают слова Трампа о прослушке его телефонов (3)

James Comey
Руководители американских спецслужб во время президентства Барака Обамы отвергли заявления нынешнего президента США Дональда Трампа о том, что его предшественник дал распоряжение прослушивать его телефонные разговоры в ходе президентской кампании 2016 года.

Международный суд ООН рассматривает иск Украины (8)

Международный суд ООН рассматривает иск Украины
В Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против РФ. Киев обвиняет Москву в поддержке терроризма в Донбассе и дискриминации меньшинств в Крыму. DW - о шансах Киева.

Олланд: Европа будет "многоскоростной", иначе ее ждет взрыв (8)

Олланд: Европа будет многоскоростной, иначе ее ждет взрыв
Многоскоростная Европа, где некоторые страны будут объединены больше, чем другие, необходима, чтобы избежать "взрыва" внутри Евросоюза, полагает президент Франции Франсуа Оллан. Об этом сообщает EuObserver.
Facebook друзья
Rambler's Top100