Британские СМИ: Россия может парализовать Северное море

Россия может направить новые корабли и подводные лодки и устроить нападение, чтобы "парализовать Европу", говорится в докладе британского Королевского института оборонных исследований (Royal United Services Institute).

Это означает, что НАТО нужно подготовиться к тому, как реагировать на гибридную войну со стороны России, пока не поздно.

Две главы доклада написали два бывших высокопоставленных чина НАТО — адмирал Джеймс Ставридис и генерал Филип Бридлав. "Подрывная деятельность, дезинформация и подлог вкупе со спецсилами были в центре советских операций, и теперь все это возвращается", — говорится в докладе, про который пишет Daily Mail.

Авторы доклада предупреждают, что Россия может разбомбить нефтяные платформы в Северном море и поместить плавающие мины в стратегических портах, что может привести к закрытию морского судоходства.

Ставридис и Бридлав также пишут о том, что Россия может проводить разного рода подрывные операции, используя моряков в тельняшках, наподобие того, как в Крыму были использованы "вежливые люди".

При этом, предупреждают военные, российские власти будут делать вид, что эти моряки действуют по собственному почину, называя их националистами или даже террористами.