Британские СМИ: конец мировому лидерству США?

Афганистан: что дальше

Daily Telegraph в своей редакционной статье пишет, что взрыв в центре Кабула, в результате которого погибло не менее 80 человек и сотни получили ранения, демонстрирует масштабы угрозы, которую представляют собой исламисты для правительства президента Ашрафа Гани.

С тех пор как в 2014 году большая часть западных войск была выведена из Афганистана, афганским силам безопасности оказалось сложно удерживать под своим контролем районы, покинутые войсками союзников.

Кроме того, перед вооруженными силами Афганистана возник новый противник: боевики так называемого "Исламского государства" (экстремистской группировки, запрещенной во многих странах, включая Россию). Внимание всего мира приковано к действиям ИГ в Сирии, Ираке и Ливии, и поэтому неудивительно, что многие забывают про Афганистан.

Но в то время как ИГ теряет контроль над Мосулом и Раккой, эта группировка начинает искать новые места, где она могла бы распространять свою дьявольскую идеологию, пишет газета. Именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы Запад оставался бдительным и принимал все необходимые меры против этих боевиков, пишет Daily Telegraph. Times в своей редакционной статье на ту же тему пишет, что взрыв в Кабуле служит печальным напоминанием, что конфликт в Афганистане превратился в бесконечную войну.

Перед президентом США теперь стоит задача: найти правильный военный подход к этой проблеме. Ожидается, что Дональд Трамп примет решение в кратчайшие сроки. Ни один из возможных вариантов не выглядит привлекательно.

Если США не сделают вообще ничего, то это продемонстрирует, что Америка готова бежать с поля боя. Минимальный подход к проблеме, при котором США ограничатся лишь бомбардировками с беспилотников и периодическим использованием спецназа, приведет к определенным потерям, но этого будет недостаточно для того, чтобы сдержать угрозу.

Идея возвращения в страну полномасштабного военного контингента не пользуется поддержкой в самой Америке. Остаются три возможных варианта действий: более интенсивные бомбардировки позиций боевиков, отправка не менее батальона дополнительных американских войск на помощь афганской армии и интенсификация сбора разведданных с тем, чтобы проводить точечную ликвидацию лидеров террористов, пишет газета.

Трамп будет прав, если потребует, чтобы европейские союзники по НАТО приняли участие в этой кампании. Альянс НАТО уже согласился, что будет участвовать в борьбе с ИГ. Теперь альянсу предстоит испытание.

Если США решат увеличить число своих войск в Афганистане, то европейские союзники должны принять в этом участие. Цель стратегии: измотать и расколоть движение "Талибан". Это задача для всего альянса, а не только для США, пишет Times.

Где новые Бжезинские?

Financial Times публикует статью своего аналитика Эдуарда Люса, в которой тот пишет, что кончина Збигнева Бжезинского символизирует конец американской эпохи. Можно назвать грустной иронией тот факт, что Бжезинский умер как раз в тот момент, когда Дональд Трамп намекал России, что НАТО может быть ослаблено. Для того чтобы справиться с угрозами, стоящими перед Америкой сегодня, ей необходима интеллектуальная меритократия, которую она создала во времена холодной войны.

Трамповской Америке надо что-то делать с растущей мощью Китая, угрозами со стороны России, разваливающимся Ближним Востоком и ржавеющим трансатлантическим альянсом. Чтобы разобраться со всеми этими вопросами, необходимы экспертиза и смелость. Ни то, ни другое качество сейчас не ценится в Вашингтоне.

Именно во время холодной войны человек вроде Бжезинского мог взлететь до высших эшелонов власти. Тогда, из-за советской угрозы, Америка искала специалистов по всему миру. Польское происхождение и глубокое понимание России были тогда плюсом для Бжезинского.

Но прошлое — в прошлом. Теперешняя Америка не похожа на ту, которая просила советов у Бжезинского. Единственный положительный момент в кончине Бжезинского — это то, что его смерть напомнила Америке о том, что у нее было в прошлом и что у нее может быть в будущем, если она того захочет. Его карьера была бы невозможной, если бы в Америке не царила атмосфера открытости.

Существуют ли сейчас в США будущие Бжезинские и Киссинджеры, которые могли бы давать советы будущим президентам? Вполне возможно, что да. Но вы их не найдете в вашингтонских адвокатских конторах и исследовательских институтах. Америка, в которой расцвел Бжезинский, ценила независимых мыслителей. В теперешней атмосфере людям, идущим против течения, трудно куда бы то ни было пробиться в Вашингтоне.

Жизнь Бжезинского — свидетельство важности знаний. Чем лучше вы понимаете, как устроен мир, тем больше у вас шансов направить его прогресс в нужное для вас русло. И, согласно этому критерию, Америка сейчас теряет свое влияние в мире, пишет Эдуард Люс в Financial Times.

Сирия Сирией, а помидоры помидорами

Financial Times пишет, что Россия объявила об отмене почти всех санкций, наложенные ею на Турцию после того, как полтора года назад турецкие ВВС сбили российский военный самолет, перелетевший через турецкую границу из Сирии. Это решение подчеркивает потепление в отношениях между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет газета.

Потепление в отношениях началось после того, как Анкара смягчила свою позицию по вопросу о судьбе президента Сирии Башара Асада и перестала призывать к его немедленной отставке.

Москва, поддерживающая режим Асада, и Анкара, которая остается одним из основных сторонников сирийской оппозиции, сотрудничали в декабре для того, чтобы добиться соглашения о прекращении огня в Алеппо. Соглашение было нарушено, но дипломаты в Москве говорят, что это сотрудничество помогло России и Турции определить сферы взаимных интересов в Сирии. Обе страны играют важную роль в сирийском конфликте.

Отмена российских санкций поможет турецкой экономике. Еще недавно Турция была одной из лучших среди стран с формирующимся рынком, но она сильно пострадала от нестабильности и отсутствия энтузиазма среди инвесторов после неудавшейся попытки военного переворота в прошлом году, после которой Эрдоган объявил чрезвычайное положение, и в стране начались массовые аресты.

Решение президента Путина позволит, среди прочего, вернуться на российский рынок турецким строительным компаниям, которые до недавнего времени занимали там ведущие позиции.

Но Москва оставляет в силе запрет на импорт турецких помидоров, который нанес серьезный удар по сельскохозяйственному сектору экономики Турции. До запрета 70% турецких помидоров экспортировались в Россию.

Отказ Путина отменить этот запрет вынудил Турцию принять ответные меры. В марте Анкара временно отменила выдачу лицензий на беспошлинный импорт зерна из России. Турция была одним из крупнейших рынков для российского зерна, и аналитики были обеспокоены возможностью начала торговой войны. Когда оба президента встретились в России в мае, Эрдоган просил Путина отменить запрет на импорт помидоров, напомнив, что они "и вкусные, и дешевые".

Но президент Путин оказался непоколебим. По его словам, российские производители, заменившие турецкий помидорный импорт, должны сначала окупить свои инвестиции, пишет Financial Times.