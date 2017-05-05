Британские СМИ: как Кремль помогает Ле Пен и нападает на Макрона

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон подал в суд с требованием привлечь к ответственности всех, кто распространяет в интернете слухи о том, что у него якобы есть секретный банковский счет на Багамах.

Это случилось после того, как его противница, правый кандидат Марин Ле Пен вспомнила об этих слухах на предвыборных дебатах.

Буквально через несколько минут после слов Ле Пен на российских сайтах стали появляться новости о том, что у Макрона действительно есть офшорный банковский счет и якобы тому есть доказательства, пишет газета.

Однако документы, которые были опубликованы на российских сайтах после расследования французских СМИ, были признаны фальшивкой.

Financial Times посвящает этой истории свою статью, в которой напоминает, что в среду во время теледебатов Макрон назвал Ле Пен "субъектом, находящимся под диктатом Кремля".

Вот уже несколько лет Ле Пен и Путина связывают дружеские отношения, пишет газета.

После аннексии Крыма Ле Пен открыто поддержала Путина, назвав его патриотом и призвав Запад отменить санкции. После этого их отношения лишь улучшились, отмечает издание.

Дружеские отношения были закреплены финансовой поддержкой и позитивным освещением действий Ле Пен в российских государственных СМИ.

"Национальный фронт" Ле Пен получил кредит в 9,4 млн евро от находящегося в Москве "Первого чешско-российского банка" [в июле прошлого года Банк России отозвал у него лицензию - прим. Би-би-си].

Судя по просочившимся в интернет текстовым сообщениям, которыми обменивались российские чиновники и которые видели журналисты FT, можно предположить, что выдача кредита партии Ле Пен была знаком благодарности Кремля за ее поддержку.

Издание также приводит опросы ВЦИОМа, согласно которым в России Ле Пен поддерживают 61%, в то время как Макрона - 8%.

"Для российского лидера победа Ле Пен предоставит возможность посеять раздор на Западе", - пишет газета.

Times посвятила этой истории свою редакционную статью, назвав ее "Путинская пропаганда".

Газета указывает, что это уже не первый раз, когда российские СМИ публикуют ничем не подтвержденные слухи, пытаясь очернить Макрона. И делается это в основном через "рупор Кремля" - телекомпанию RT.

"Западные правительства должны дать на это бескомпромиссный ответ", - пишет Times, напоминая, что британский медиарегулятор Ofcom 15 раз указывал российскому телеканалу RT на нарушения принципа беспристрастности вещания.

"Давно уже пришло время, чтобы принять строгие меры относительно пропаганды враждебного иностранного государства", - заключает издание.