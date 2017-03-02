Британские депутаты призывают пересмотреть отношения с Москвой

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bbcrussian.com
четверг, 2 марта 2017 г. 14:55
"Отношения России и Великобритании находятся в точке наибольшего напряжения с момента окончания холодной войны", - так начинается доклад комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента, опубликованный в четверг.
© Knygos leidėjų nuotr.

Документ посвящен анализу и оценке взаимодействия Лондона и Москвы.

Составители доклада считают, что корень разногласий лежит в том, что страны совершенно по-разному воспринимают недавнюю историю и нынешнее состояние международных отношений.

Великобритания выступает за верховенство международного права, а Россия "более-менее открыто отвергает такой порядок и принципы, на которых он основывается", говорится в докладе.

В тоже время составившие доклад депутаты призвали правительство Великобритании уделять больше внимания отношениям с Москвой.

Критика своих дипломатов

Парламентарии, входящие в состав комитета по иностранным делам палаты общин, раскритиковали деятельность руководимого Борисом Джонсоном британского министерства иностранных дел.

В докладе, в частности, отмечается, что правительство Британии обвинило Россию в совершении военных преступлений в Сирии, но не опубликовало никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения.

Доклад обращает внимание и на проблему компетентности сотрудников британского Форин-офиса, курирующих отношения с Россией.

По мнению парламентариев, экспертный потенциал и былая компетентность в отношении России была утеряна, поскольку в течение многих лет развитие отношений с Москвой не было приоритетом.

Поддержка Украины и "закон Магнитского"

Составители доклада уверены, что Британия не должна поступаться своими принципами, вступая в переговоры с Россией.

Члены комитета высказались за продолжение оказания поддержки Украине. А санкции в отношении Москвы должны оставаться в силе до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства перед Киевом, отмечают парламентарии.

Депутаты одобрили и законопроект, аналогичный американскому "закону Магнитского", который позволит изымать недвижимость и замораживать активы иностранных чиновников, уличенных в нарушениях прав человека.

Но все это, как отмечают депутаты, не должно стать препятствием для развития отношений с Россией. Они считают, что нужно направить больше усилий на взаимодействие на человеческом уровне, развитие программ культурного и учебного обмена.

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