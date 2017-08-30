Британская пресса обнаружила в Twitter российского тролля,...

Накануне аккаунт, очевидно, в связи с разоблачением, был переведен в приватный режим.
Аккаунт Дэвида Джонса набрал более 100 тысяч подписчиков, среди них видные британские правые, а его публикации регулярно ретвитят члены UKIP с тысячами подписчиков. С 2013 года этот аккаунт распространил 130 тысяч твитов против ЕС, против миграции и в поддержку Brexit, говорится в статье, которую цитирует InoPressa.
Журналисты, проведя анализ недавних твитов, установили, что почти все они размещены между 5 и 17 часами по британскому времени, то есть между 8 и 20 часами по Москве. В связи с этим газета напоминает громкий скандал с "фабрикой троллей" в Санкт-Петербурге, где нанятые сотрудники как раз работают 12-часовыми сменами.
В частности, британские журналисты обратили внимание на то, что в стратегически важные моменты Дэвид Джонс продвигал кремлевские тезисы - к примеру, выражал сомнение в том, что Россия замешана в катастрофе пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2014 году, и критиковал Турцию, когда ВВС страны сбили российский истребитель в 2015 году.
Внимание интернет-пользователей привлекли характер и частота появления постов Джонса в соцсети, а также то, насколько они согласуются с надеждами России, говорится в еще одной статье в The Times. Любопытный тренд - появление твитов в московские офисные часы - обнаружил американский исследователь данных, у которого зародились сомнения по поводу этого аккаунта.
Твиты публикуются каждые несколько минут семь дней в неделю, что может указывать на то, что аккаунт может быть проектом, предполагающим полную занятость людей, работающих по сменам. Анализ также выявил, что профиль Джонса, по всей видимости, - часть сети тысяч аккаунтов со схожими именами, многие из которых продвигали темы кремлевской повестки.
Эксперт по российской информационной войне в лондонском аналитическом центре Chatham House Кир Джайлс заявил, что прекрасное владение английским языком и сложность затрагиваемых тем делают этот аккаунт "одним из самых изощренных" среди прокремлевских проектов в соцсетях, пишет InoPressa.
С одной стороны, работа тролля с 8 до 20 по Москве дает повод для шуток, пишет The Times в третьей статье, указывая, что "возможно, это серьезный аргумент для того, чтобы Кремль ввел гибкий график работы". С другой стороны, редакция газеты предостерегает от легкомысленной реакции на это разоблачение, напоминая, что в соцсетях царит хаос, создающий плодородную почву для дезинформации.
Российские тролли, действующие в англоязычном сегменте Сети, часто связаны с официальными каналами российской пропаганды, такими как Russia Today и "Спутник". "Их стратегия необязательно напрямую предусматривает изменение мнения отдельных людей. Создавая шум и повторяя одно и то же, они преследуют цель изменить и дестабилизировать поле дебатов", говорится в статье, которую приводит InoPressa.
По данным The Times, накануне вечером человек, контролирующий аккаунт и якобы проживающий, по его словам, в Саутгемптоне или на острове Уайт, отрицал связь с Россией. Он назвал подозрения в свой адрес ложными и "совершенно клеветническими". В то же время он ответил отказом на просьбы продемонстрировать, что он находится в Великобритании, после чего перевел аккаунт в приватный режим.
О "фабрике троллей", о которой упоминается в статье The Times, впервые стало известно в 2013 году. С тех пор СМИ, в том числе иностранные, неоднократно сообщали о работе "штаба троллей". В частности, британская газета The Guardian, которая жаловалась на "троллинг" в комментариях, общалась с сотрудниками "фабрики троллей".
Корреспондент The New York Times два года назад раскрыл сеть "троллей" из РФ, которые пишут о несуществующих катастрофах в США, и обвинил их в провокациях. Журналисты The Washington Post также писали о найденных ими следах российских интернет-троллей в комментариях к публикациям в New York Times, CNN и The Huffington Post. Издание указывало, что их финансирует компания, вероятно, связанная с Кремлем.
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