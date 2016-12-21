Британская королева отложила отъезд на Рождество из-за простуды

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bbcrussian.com
среда, 21 декабря 2016 г. 18:40
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филип, герцог Эдинбургский, отложили традиционную поездку в поместье Сандрингем на востоке Англии, в котором на Рождество собирается вся королевская семья.
© Vida Press

Причиной стала сильная простуда королевы и принца Филипа.

Об изменении планов королевской четы сообщил Букингемский дворец: "У королевы и герцога Эдинбургского сильная простуда, поэтому решено не отправляться в Сандрингем сегодня".

По традиции Елизавета II и принц Филип проводят Рождество в поместье Сандрингем в Норфолке на востоке Англии, где к ним присоединяется вся королевская семья.

Ожидалось, что королева и ее супруг сядут на поезд на вокзале Кингс-Кросс и присоединятся к другим членам семьи, собравшимся в Сандрингемском дворце. Там уже находятся принц Уильям с герцогиней Кембриджской, их трехлетний сын принц Джордж и младший брат Уильяма, принц Гарри.

Накануне королева и ее супруг дали праздничный обед для королевской семьи. По традиции он проводится перед поездкой в Сандрингем.

Во вторник Букингемский дворец объявил, что королева Елизавета II перестанет патронировать 25 национальных организаций, в том числе спортивные ассоциации. В следующем году их начнут патронировать другие члены королевской семьи.

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