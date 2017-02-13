Британка в рядах курдских ополченцев воюет с джихадистами

27-летняя Тэйлор родом из Блэкбурна сейчас находится на передовой в районе Ракки. В разговоре с корреспондентом газеты Guardian она заявила, что сражается против ИГ во имя всего человечества и угнетенных людей.

Ранее не было известно ни об одной женщине из Британии, которой удалось добраться до Сирии и примкнуть к лагерю противников ИГ. Силы, воюющие с группировкой "Исламское государство", пытаются освободить Ракку — сирийский бастион ИГ — с 2014 года.

"Систематические пытки"

Ранее Тэйлор изучала математику в Ливерпульском университете. Как она рассказала Guardian, в течение 11 месяцев она училась на специальном отделении для членов курдского женского ополчения в курдской военной академии, изучая язык, региональную политику, тактику ведения боя и вооружения.

В Сирии Тэйлор известна как Кимми или Зилан Дилмар. По ее словам, она примкнула к Отрядам женской самообороны (YPJ) в районе Ракки в октябре прошлого года.

"Я готова отдать за это жизнь, — говорит она. — Дело не только в том, что боевики ИГ убивают и насилуют. Речь идет о систематических психических и физических пытках в масштабах, которые мы не можем себе представить".

Путь Тэйлор в Сирию начался полтора года назад, когда она опубликовала на сайте подруги свою статью, приуроченную к годовщине массового убийства в Ираке в августе 2014 года езидских женщин и детей.

Объясняя причины, по которым она решила примкнуть к борьбе против джиадистов ИГ, она рассказала историю своей подруги — арабской женщины, чью деревню разгромили боевики. Сейчас она воюет в составе курдского женского ополчения в Сирии.

"Ее семья поддерживала Асада, и ее восьмилетняя сестра как-то написала на стене: "Без нашего лидера нет жизни". Она сделала это в качестве протеста против ИГ, — рассказывала Тэйлор. — Поэтому они отвели ее на крышу высокого здания и переезжали ее автомобилем снова и снова, а потом сбросили со здания. Моя подруга сбежала в Отряд женской самообороны".

Главная задача Тэйлор на передовой — записывать происходящее в виде боевых донесений и снимать бои на видео. По ее словам, она не сразу сообщила своим родным о том, что направляется воевать в Сирию. И даже сейчас у нее часто нет времени, чтобы писать им.

"На самом деле большую часть времени я ничего не снимаю, а воюю вместе со всеми, когда мы отражаем атаку", — рассказывает она. Пока что, по ее словам, она участвовала всего в нескольких столкновениях, но она понимает, что ИГ не сдаст Ракку без боя.

Известно, что на стороне курдов в Сирии воюют добровольцами многие мужчины из Британии. В январе стало известно, что 20-летний Райан Лок погиб в конце прошлого года в ходе боев за Ракку, где он воевал в составе курдского ополчения.