Британия заявила о полной поддержке действий США в СирииГермания и Франция тоже отреагировали

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bbcrussian.com
пятница, 7 апреля 2017 г. 11:06
Правительство Великобритании заявило, что полностью поддерживает ракетный удар по военно-воздушной базе в Сирии в ответ на обвиннеия в том, что сирийские ВВС применили химическое оружие против гражданского населения.
JAV pajėgos smogė Sirijai
© AP / Scanpix

Представитель Даунинг-Стрит сказала: "Мы считаем это соответствующим ответом на варварской химическое нападение, проведенное сирийским режимом. Цель - предотвратить подобные нападения в будущем".

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд возлагают ответственность за ситуацию в Сирии исключительно на президента Сирии Башара Асада, говорится в совместном заявлении политиков.

"Только президент Асад виновен в подобном развитий событий. Германия и Франция призывают международное сообщество вместе выступить за мирную передачу власти в Сирии", - говорится в заявлении.

Нападение произошло во вторник. В результате погибли десятки человек, в том числе и дети.

По словам Пентагона, ракеты "Томагавк" были использованы против сирийской базы в ночь с четверга на пятницу.

"Этой ночью США применили военную силу против сирийского режима, который ранее использовал химическое оружие", - сказала представительница премьер-министра Великобритании.

В своем заявлении по телевидению президент Дональд Трамп призвал "все цивилизованные страны" помочь прекратить конфликт в Сирии.

Ранее британское правительство призывало к дипломатическим шагам против сирийского режима в ответ на химическую атаку.

США, Великобритания и Франция выдвинули проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором содержится требование тщательно расследовать этот инцидент.

В среду канцелярия британского премьера заявляла, что речи о военных акциях нет.

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