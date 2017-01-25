Британия отправила истребители сопровождать российский авианосец

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bbcrussian.com
среда, 25 января 2017 г. 18:52
Британский фрегат HMS St Albans и три истребителя Typhoon сопровождают сопровождают российскую ударную группу во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" во время их прохождения вдоль берегов Британии через Ла-Манш.
Admiral Kuznetsov
© Reuters/Scanpix

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в сопровождении шести других кораблей возвращается в Россию после решения Путина о сокращении российской группировки в Сирии.

Министерство обороны Британии заявило, что военные будут сопровождать российские корабли на всем пути вдоль британских берегов.

"Мы будет пристально следить за "Адмиралом Кузнецовым, пока он пробирается обратно в Россию - позорный корабль, единственной миссией которого было продлить страдания сирийского народа", - заявил министр обороны Майкл Фэллон.

В НАТО ранее выражали обеспокоенность фактом отправки российских кораблей к берегам Сирии. По мнению генсека альянса Йенса Столтенберга, поддерживая российскую операцию в Сирии, ударная группа должна была принести больше страданий мирным жителям.

В то же время в НАТО признавали, что Россия имеет полное право проводить свои корабли через международные воды.

Российская ударная группа во главе с "Адмиралом Кузнецовым" - самая крупная российская эскадра, которая появилась у берегов Европы с 2014 года.

В ее составе - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", крупнейший в мире корабль этого класса, большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также корабли и суда обеспечения.

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