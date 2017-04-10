Британия обсудит новые санкции против России со странами G7

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bbcrussian.com
понедельник, 10 апреля 2017 г. 19:00
Великобритания обсудит возможность введения новых санкций против высокопоставленных военных из России и Сирии на встрече глав внешнеполитических ведомств стран "большой семерки".
© Reuters / Scanpix

Об этом в понедельник заявил глава МИД Британии Борис Джонсон.

Встреча руководителей министерств иностранных дел пройдет в Италии в понедельник, 10 апреля.

Ранее о том, что Великобритания предложит партнерам по "семерке" расширить санкции в отношении России, сообщила британская Times. Как утверждала газета, Джонсон намерен выступить с таким предложением в качестве ответа на химатаку в Идлибе, в которой западные страны обвинили сирийских военных.

Город Хан-Шейхун в Идлибе подвергся бомбардировке утром 4 апреля. Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться. Жертвами распыления высокотоксичного газа зарин, по последним данным, стали 89 человек, в том числе 33 детей и 18 женщин.

Оппозиционные активисты сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийской армии или российской авиации.

Официальный Дамаск отрицает причастность к химической атаке. Россия, поддерживающая режим Башара Асада, предположила после атаки, что сирийская авиация могла разбомбить склад химоружия повстанцев.

По данным Times, санкции могут быть введены в том случае, если российские власти не откажутся от дальнейшей поддержки Асада.

В воскресенье постпред США при НАТО Никки Хейли заявила, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Сирии. В Кремле, комментируя это заявление, отметили, что Москва пока не знает, о чем может идти речь.

"Да, было заявление постпреда США, но мы не услышали о заявлениях Трампа или каких-то представителей его", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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