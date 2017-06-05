Британия: новые аресты в связи с терактом на Лондонском мосту

bbcrussian.com
понедельник, 5 июня 2017 г. 11:25
Британская полиция провела в понедельник на рассвете серию рейдов и задержала несколько человек по подозрению в причастности к нападению в центре Лондона, жертвами которого стали семь человек.
Londonas po teroristinio išpuolio
© AFP / Scanpix

Подозреваемые были задержаны в районах Ньюэм и Баркинг в Лондоне. По сообщению следствия, у задержанных изъято большое количество материалов, имеющих отношение к совершенному теракту.

В полиции также заявили, что идентифицировали личности трех человек, совершивших нападение - их имена будут преданы огласке "как только это станет возможным".

Глава Скотленд-ярда Крессида Дик в интервью Би-би-си заявила, что три террористических нападения, совершенные исламистами в Британии за последние три месяца, по большому счету имеют местные корни, а не организованы из-за рубежа. Она отметила, что у ряда атак, несомненно, есть "зарубежные" корни, однако большинство угроз имеет местное происхождение.

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Ранее в понедельник стало известно имя первой жертвы нападения. По данным полиции, это канадка Крисси Арчибальд.

До этого полиция не называла имени ни одного из семи погибших. Премьер Канады Джастин Трюдо заявлял, что один из погибших - гражданин Канады.

Как сообщила семья погибшей девушки, она переехала в Европу к своему жениху. До переезда, в Канаде, ее работа была связана с организацией приютов для бездомных людей.

"Мы скорбим о потере нашей красивой и любящей дочери и сестры [...] Она бы никогда не смогла понять ту бессмысленную жестокость, которая стала причиной ее смерти", - говорится в заявлении ее семьи.

Вечером в субботу в центре Лондона фургон, двигавшийся на высокой скорости, наехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов. Фургон после этого проехал по мосту и остановился недалеко от расположенного рядом с мостом рынка Боро-маркет. Выскочившие из него мужчины напали с ножами на прохожих.

Фургон после этого проехал по мосту и остановился недалеко от расположенного рядом с мостом рынка Бороу-маркет. Выскочившие из него мужчины напали с ножами на прохожих.

Всего, по официальным данным, погибли как минимум семь человек, десятки получили ранения.

Среди погибших - два иностранца, граждане Франции и Канады. Среди раненых- четыре сотрудника полиции.

Полиция сообщила, что нападавших было трое, все они были убиты прибывшими на место происшествия полицейскими.

Восемь вооруженных полицейских, по словам главы контртеррористического подразделения Скотленд-ярда Марка Роули, сделали 50 выстрелов по нападавшим, на которых были надеты муляжи поясов смертников.

Ответственность за нападение на людей в Лондоне взяла на себя запрещенная в Британии, России и других странах экстремистская группировка "Исламское государство". Такое сообщение джихадисты распространили через связанное с ними информационное агентство Амак. Полиция и власти Британии никак не прокомментировали заявление джихадистов.

Ранее британская полиция заявила, что установила личности нападавших, однако пока не стала разглашать их имена. Также сообщалось, что 12 человек были арестованы в ходе следствия.

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