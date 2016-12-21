Британия и Аргентина договорились об опознании жертв войны 1982 года

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bbcrussian.com
среда, 21 декабря 2016 г. 10:55
Власти Британии и Аргентины подписали договор об опознании 123 аргентинских военнослужащих, погибших во время Фолклендской войны 1982 года и похороненных на Фолклендских островах.
Argentinos kovotojai kare dėl Folklando salų
© AFP/Scanpix

Документ подписали британский министр по делам Европы и Северной и Южной Америки Алан Дункан и заместитель министра иностранных дел Аргентины Педро Вильягра Дельгадо по итогам переговоров в Лондоне. Об этом британский политик написал в своем "Твиттере".

На прошлой неделе в Буэнос-Айресе Алан Дункан провел переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри.

В данный момент на могилах аргентинских солдат, захороненных на кладбище в поселке Дарвин, написано, что их имена "известны только богу".

На кладбище в Дарвине захоронены в общей сложности 237 аргентинских военных. Как ожидается, работы по опознанию жертв войны начнутся летом следующего года.

Всего за время двухмесячного военного конфликта на Фолклендах погибли 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих.

В марте 2013 года население Фолклендских островов на референдуме высказалось практически единогласно за то, чтобы сохранить статус заморской территории Британии.

Власти Аргентины тогда не признали итоги голосования и назвали референдум пародией.

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