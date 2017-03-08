Браконьеры убили носорога в зоопарке во Франции

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bbcrussian.com
среда, 8 марта 2017 г. 14:55
Во французском зоопарке браконьеры застрелили носорога - предположительно, это первый подобный инцидент в Европе.
Baltasis raganosis
© AOP nuotr.

Смотрители обнаружили Винса, четырехлетнего белого носорога, в его вольере в зоопарке Туари недалеко от Парижа в четверг утром.

Один из его рогов был отрезан бензопилой, рассказали в полиции.

Рога африканского носорога стоят очень дорого на черном рынке, и от рук браконьеров в дикой природе каждый месяц гибнут около 100 животных.

Однако, браконьеры, по всей видимости, впервые выбрали своей жертвой носорога, живущего в европейском зоопарке.

Злоумышленники, вломившиеся в зоопарк, трижды выстрелили Винсу в голову. Они забрали рог, килограмм которого оценивается в более чем 60 тысяч долларов (один рог весит несколько килограммов) .

Им, вероятно, помешали, когда они пытались отрезать второй рог - злоумышленники бросили его, не отпилив до конца.

Два других белых носорога в зоопарке - 37 летняя Грейси и пятилетний Бруно - "избежали резни", - сообщили в учреждении.

Франция запретила торговлю слоновой костью и рогами в прошлом году.

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