Борис Джонсон рассказал о торговых договоренностях с США

Великобритания является "первой в очереди" на заключение торгового соглашения с США после вступления Дональда Трампа в должность президента. Об этом в ночь на вторник, 10 января, рассказал глава британского МИД Борис Джонсон.

Аналогичное высказывание после встречи с Джонсоном сделал сенатор-республиканец Боб Коркер, возглавляющий комитет Сената США по внешним делам. Министр иностранных дел Великобритании находился с двухдневным визитом в США, где он встретился с ключевыми советниками избранного президента Соединенных Штатов и ведущими американскими конгрессменами.

Нынешнее высказывание Бориса Джонсона является отсылкой к заявлению Барака Обамы, сделанному в апреле 2016 года. Тогда американский президент в ходе визита в Лондон отметил, что в случае Brexit США будут готовы заключить двусторонний торговый договор с Соединенным Королевством.

Однако Великобритания, уточнил он, окажется "в конце очереди", а приоритетным будет соглашение с ЕС (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, TTIP), потому что "иметь доступ к крупным рынкам с большим количеством стран-участниц намного эффективнее, чем пытаться заключать договоры с отдельными странами".