Борис Джонсон призвал Россию присоединиться к антитеррористической коалиции

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NEWSru.com
воскресенье, 16 апреля 2017 г. 10:44
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал Россию присоединиться к международной коалиции по борьбе с "Исламским государством"*. Об этом Джонсон написал в колонке для The Telegraph: он полагает, что Кремль достиг пика своего влияния в Сирии, и теперь настало время для "разумного компромисса". Ранее Джонсон выступал резким критиком действий российских военных в Сирии, в частности при бомбардировках Алеппо в поддержку наступательной операции правительственной армии, а 8 апреля в последний момент отменил поездку в Россию.
Boris Johnson
© AFP/Scanpix

Джонсон считает, что объединение усилий поможет Москве сохранить свои стратегические интересы в этом регионе с учетом перспективы более продуктивных отношений с США и расчета на помощь Запада в восстановлении Сирии после гражданской войны. "В обмен они (россияне) должны содействовать установлению перемирия, прекращению использования химического оружия и бочковых бомб, а также достижению политического урегулирования, которое избавит сирийцев от тирании Асада", - пишет Джонсон. (Цитата по DW.)

Глава МИД Великобритании заявил, что Россия "спасла" сирийского лидера Башара Асада, и она же может помочь отстранить его от власти в течение переходного периода с сохранением ключевых государственных институтов.

Также Джонсон сообщает, что после анализа проб с места химической атаки в Идлибе в Великобритании получили полную уверенность в том, что удар, который привел к гибели более 80 человек, осуществили сирийские ВВС. " Британские ученые изучили образцы, взятые с (тел и одежды) жертв нападения. Они (пробы) подтвердили наличие зарина или похожего на него (химического) вещества", - цитирует главу МИД агентство ТАСС.

Министр также напоминает, что США ответили на эту атаку ракетным ударом по аэродрому, с которого взлетел самолет с химическими боеприпасами. Он заявил, что возможны новые удары, и правильный выбор стороны в этом противостоянии поможет Москве не оказаться в одной лодке с "суперзлодеями" вроде Асада, Ирана и "Хизбаллах".

NEWSru.com
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Boris Johnson
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