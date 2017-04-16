Борис Джонсон призвал Россию присоединиться к антитеррористической коалиции

Джонсон считает, что объединение усилий поможет Москве сохранить свои стратегические интересы в этом регионе с учетом перспективы более продуктивных отношений с США и расчета на помощь Запада в восстановлении Сирии после гражданской войны. "В обмен они (россияне) должны содействовать установлению перемирия, прекращению использования химического оружия и бочковых бомб, а также достижению политического урегулирования, которое избавит сирийцев от тирании Асада", - пишет Джонсон. (Цитата по DW.)

Глава МИД Великобритании заявил, что Россия "спасла" сирийского лидера Башара Асада, и она же может помочь отстранить его от власти в течение переходного периода с сохранением ключевых государственных институтов.

Также Джонсон сообщает, что после анализа проб с места химической атаки в Идлибе в Великобритании получили полную уверенность в том, что удар, который привел к гибели более 80 человек, осуществили сирийские ВВС. " Британские ученые изучили образцы, взятые с (тел и одежды) жертв нападения. Они (пробы) подтвердили наличие зарина или похожего на него (химического) вещества", - цитирует главу МИД агентство ТАСС.

Министр также напоминает, что США ответили на эту атаку ракетным ударом по аэродрому, с которого взлетел самолет с химическими боеприпасами. Он заявил, что возможны новые удары, и правильный выбор стороны в этом противостоянии поможет Москве не оказаться в одной лодке с "суперзлодеями" вроде Асада, Ирана и "Хизбаллах".