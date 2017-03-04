Борис Джонсон посетит Москву

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NEWSru.com
суббота, 4 марта 2017 г. 14:19
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ближайшие недели посетит Москву.
Boris Johnson
© AFP/Scanpix

Глава внешнеполитического ведомства принял соответствующее приглашение своего российского коллеги Сергея Лаврова, сообщается 4 марта на сайте МИД королевства.

В ведомстве подчеркнули, что премьер-министр и министр иностранных дел Британии дали понять, что политика Лондона по отношению к Москве предполагает "участие, но предосторожность", и грядущий визит полностью согласуется с этим подходом.

"Обсуждение будет сосредоточено на отношениях Великобритании и России и актуальных международных проблемах, включая Сирию и Украину, где у нас по-прежнему имеются значительные различия", - пояснили в британском МИД.

NEWSru.com
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