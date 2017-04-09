Бомбу в Осло оставил 17-летний гражданин России, объявила полиция

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NEWSru.com
воскресенье, 9 апреля 2017 г. 20:20
Бомбу в центре столицы Норвегии Осло оставил 17-летний гражданин России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу полиции страны Бенедикте Бьернланд. Правоохранители произвели подрыв взрывного устройства с помощью робота.
Oslas, Norvegija
© Jaroslav Moravcik / Shutterstock.com

"Пока что неясно, были ли у задержанного 17-летнего юноши планы осуществить теракт", - заявила Бьернланд. Обвинения ему предъявлены в связи с незаконным обращением со взрывчаткой.

NRK сообщает некоторые детали о задержанном. По данным телекомпании, он приехал в Норвегию в 2010 году вместе с семьей в поисках убежища. Также известно, что полиция провела серию допросов с целью выяснить его мотивы, но об их результатах не сообщается.

При этом издание VG утверждает, что во время допросов задержанный выражал симпатию "Исламскому государству"*.

Оставленную им в районе Гренланн у выхода из станции метро Groenland бомбу саперы охарактеризовали как примитивную и маломощную. Она была спрятана в коробку размером 30 на 30 см.

Норвегия ужесточила меры безопасности после теракта в Стокгольме, в результате которого погибли четыре человека, еще 15 получили ранения. Полицейские страны "до дальнейшего уведомления" будут патрулировать улицы с автоматами.

Уровень террористической угрозы повышен

Уровень террористической угрозы в Норвегии повышен после того, как в центре Осло в ночь на воскресенье была обнаружена самодельная бомба, сообщила также Бьетнланд.

"Существует вероятность террористических атак в Норвегии в этом году. Вероятно, теракты, произошедшие в последние годы в Германии, Франции, Великобритании, России и Швеции, могут повториться и в Норвегии из-за людей, симпатизирующих исламистам-радикалам", - указала она.

По сообщению АР, в состоянии повышенной готовности службы безопасности страны будут находиться в течение двух месяцев. В этот период возможность террористической атаки оценивается как "вероятная".

Посольство РФ не получало уведомления

Российские дипломаты проверяют информацию о задержании гражданина РФ по подозрению в подготовке взрыва в Осло, сообщили в посольстве России в Норвегии "Интерфаксу".

"Наши дипломаты проясняют эту ситуацию. Официального уведомления о задержании с норвежской стороны не поступало", - сообщил представитель дипмиссии.

NEWSru.com
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