Большинство жителей ФРГ выступают за уравнивание однополых и традиционных браков

Предоставить однополым парам равные брачные права с разнополыми хотели бы 75 процентов жителей Германии, свидетельствует опрос института Emnid. Блок ХДС/ХСС в бундестаге - против.

В ФРГ 75 процентов жителей считают, что однополые пары должны быть полностью уравнены в брачных правах с разнополыми. Таковы результаты опроса, проведенного институтом Emnid по заказу издания Bild am Sonntag, публикующего их в воскресенье, 2 апреля.

При этом 20 процентов опрошенных выступили против всеобъемлющего узаконивания однополых браков, что сделало бы их в правовом отношении идентичными брачному союзу между женщиной и мужчиной. Еще пять процентов затруднились с точным ответом.

Согласно аналогичному опросу, проведенному в январе 2017 года по заказу Центра против дискриминации при правительстве ФРГ (ADS), идею предоставить однополым парам равные брачные права с разнополыми поддерживают 83 процентов жителей Германии.

Однополые союзы в Германии

В 2001 году в ФРГ была узаконена особая форма официальной регистрации однополых союзов, лишенных, однако, некоторых прав, например, на усыновление и удочерение. В 2011 году суд ЕС постановил: граждане ФРГ, живущие в официально зарегистрированных однополых семьях, имеют право на такое же пенсионное обеспечение, как и разнополые брачные партнеры.

Политически уравнивание в правах однополых и разнополых союзов поддерживают все парламентские партии, кроме блока ХДС/ХСС. "Брачный союз составляют мужчина и женщина. Из этого исходит конституция", - заявил глава фракции консерваторов в бундестаге Фолькер Каудер.

В год парламентских выборов немецкие социал-демократы выступают с лозунгом "Брак для всех", однако представители "зеленых" и левых критикуют СДПГ за то, что партия не вносит нужных законодательных инициатив ради сохранения большой коалиции с ХДС/ХСС.