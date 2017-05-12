Больницы в Британии подверглись масштабной кибератаке

В работе электронной системы службы здравоохранения произошли перебои. В самой службе заявили, что знают о проблеме и пытаются разобраться в ее причинах.
В заявлении ведомства уточняется, что компьютерные системы больниц были повреждены в результате действия "программ-вымогателей".
"Эта атака не была специально направлена на Национальную службу здравоохранения и затронула организации из различных областей", - сказано в заявлении. Уточняется, что атака затронула 16 медицинских учреждений.
Сбои в работе системы затронули больницы и медицинские учреждения в Лондоне, Ноттингеме и других городах Англии. Некоторые медицинские учреждения в этих городах посоветовали жителям временно не обращаться за помощью - за исключением экстренных ситуаций.
Медицинская служба Дерби заявила, что была вынуждена отключить всю свою IT-систему из-за "атаки на безопасность системы".
Среди медицинских центров, работу которых осложнили перебои, оказались две крупнейшие больницы в Лондоне - Royal London Hospital и St Bartholomew's.
"У нас есть план действий на случай глобальных происшествий, мы придерживаемся его, чтобы удостовериться в безопасности наших пациентов. Срочная медицинская помощь оказывается в близлежащих больницах", - сообщили в Barts Health Group, компании, которая обслуживает эти больницы.
В Национальном криминальном агентстве Великобритании сообщили, что знают о предполагаемой кибератаке, но воздержались от подробных комментариев.