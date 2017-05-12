Больницы в Британии подверглись масштабной кибератаке

Компьютерные системы больниц по всей Великобритании вышли из строя - предположительно, в результате широкомасштабной кибератаки. Национальная служба здравоохранения сообщает, что некоторое количество медучреждений пострадало от "программ-вымогателей".

В работе электронной системы службы здравоохранения произошли перебои. В самой службе заявили, что знают о проблеме и пытаются разобраться в ее причинах.

В заявлении ведомства уточняется, что компьютерные системы больниц были повреждены в результате действия "программ-вымогателей".

"Эта атака не была специально направлена на Национальную службу здравоохранения и затронула организации из различных областей", - сказано в заявлении. Уточняется, что атака затронула 16 медицинских учреждений.

Сбои в работе системы затронули больницы и медицинские учреждения в Лондоне, Ноттингеме и других городах Англии. Некоторые медицинские учреждения в этих городах посоветовали жителям временно не обращаться за помощью - за исключением экстренных ситуаций.

Медицинская служба Дерби заявила, что была вынуждена отключить всю свою IT-систему из-за "атаки на безопасность системы".

Среди медицинских центров, работу которых осложнили перебои, оказались две крупнейшие больницы в Лондоне - Royal London Hospital и St Bartholomew's.

"У нас есть план действий на случай глобальных происшествий, мы придерживаемся его, чтобы удостовериться в безопасности наших пациентов. Срочная медицинская помощь оказывается в близлежащих больницах", - сообщили в Barts Health Group, компании, которая обслуживает эти больницы.

В На­ци­о­наль­ном кри­ми­наль­ном агентстве Ве­ли­коб­ри­та­нии сообщили, что знают о предполагаемой кибератаке, но воздержались от подробных комментариев.