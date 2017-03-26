Болгария выбирает новый парламент

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Deutsche Welle
воскресенье, 26 марта 2017 г. 17:05
Всеобщие выборы - третьи с 2013 года - начались в Болгарии. Две сильнейшие партии - проевропейская ГЕРБ и пророссийская БСП идут почти вровень.
Rinkimai Bulgarijoje
© Reuters / Scanpix

В Болгарии в воскресенье, 26 апреля, проходят досрочные парламентские выборы - уже третьи с 2013 года. Почти семь миллионов избирателей решают судьбу 240 депутатских мандатов.

Согласно опросам, обе крупнейшие партии - прозападная "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и пророссийская Болгарская социалистическая партия (БСП) идут почти вровень и могут рассчитывать примерно на 30 процентов голосов каждая.

Всего в парламент в Софии баллотируются политики от 20 партий и 9 независимых кандидатов. Как свидетельствуют опросы, четырехпроцентный барьер имеют шанс преодолеть до пяти политических партий, в том числе националисты и партия турецкого меньшинства "Движение за права и свободы" (ДПС). Избирательные участки закроются в 19 часов мск. Тогда же ожидаются первые прогнозы результатов голосования.

Досрочные выборы стали необходимы после отставки правоцентристского правительства в ноябре 2016 года из-за поражения правых на президентских выборах. С января 2017-го Болгарией правит временное правительство, назначенное новым пророссийским президентом Руменом Радевым.

Deutsche Welle
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