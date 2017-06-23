Более тысячи сотрудников Uber потребовали вернуть Каланика

"Он работал день и ночь, чтобы сделать компанию такой, как сегодня", - говорится в петиции.

Один из инициаторов этой кампании, продукт-менеджер Майкл Йорк разослал всем сотрудникам электронное письмо, в котором призвал заставить совет директоров изменить решение.

"Никто не идеален, но я абсолютно уверен, что он [Каланик] может стать лидером, в котором мы нуждаемся, и что его отставка критична для будущего успеха компании", - написал Йорк.

"Трэвис [Каланик] не без недостатков, как и мы все. Но его страсть, проницательность и преданность компании просто бесподобны", - цитирует его следующее письмо к совету директоров издание Axios.

"Как люди, которые на протяжении многих лет работали вместе с Трэвисом, чтобы помочь созданию Uber из ничего, мы крайне разочарованы близорукостью и эгоизмом, которые продемонстрировали те, кто должен защищать долгосрочные интересы нашей компании", - заявил Йорк.

Сотрудники компании также написали серию постов в социальных сетях с сожалениями об уходе Каланика. Так, еще один продукт-менеджер Uber Маргарет-Энн Седжер написала, что она "зла, опечалена, взволнована, сбита с толку и просто убита горем" из-за отставки Каланика.

Официальные представители Uber отказались комментировать эту ситуацию.

Основатель Uber Трэвис Каланик ушел с поста главы компании 20 июня. Американские СМИ писали, что немедленной отставки Каланика потребовали сразу пять крупных инвесторов Uber.

Ранее совет директоров компании ознакомился с докладом бывшего генпрокурора США Эрика Холдера, рекомендовавшего ограничить роль Каланика в компании.

За последние месяцы компания пострадала от серии скандалов, включая обвинения в жесткой корпоративной культуре и сексизме. На счету компании также и судебное разбирательство с компанией Alphabet, обвинившей Uber в краже технологии для автомобилей на автономном управлении.

В феврале этого года бывшая сотрудница Uber Сьюзан Фаулер рассказала о сексуальных домогательствах и проявлениях сексизма в компании. После этого были инициированы два расследования, в рамках которых 6 июня были уволены 20 сотрудников Uber, включая нескольких руководителей.

Зимой в центре скандала оказался и сам Каланик. В сети появился видеоролик, на котором глава Uber ругается с одним из водителей из-за падающих тарифов на перевозки. Публикация видео вынудила Каланика заявить, что ему нужна помощь с руководством компанией.