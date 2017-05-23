Более 6,6 миллиона беженцев хотят попасть в Европу

В Турции, Иордании и странах Северной Африки к концу апреля скопилось 6,6 миллиона человек, стремящихся попасть в Европу. Главными маршрутами их движения остаются балканский и средиземноморский.

Число беженцев, стремящихся в Европу из стран Азии и Африки, продолжает расти. Об этом сообщает во вторник, 23 мая, газета Bild со ссылкой на "заслуживающую доверия" информацию из спецслужб. В Турции, Иордании и странах Северной Африки к концу апреля скопилось 6,6 миллиона человек, ожидающих возможности попасть в Европу. Это на 12 процентов больше, чем в конце 2016 года, когда число потенциальных мигрантов составляло 5,95 миллиона человек.

По сведениям газеты, по балканскому маршруту в ЕС пытаются пройти 79 000 человек (в январе 78 000). При этом 62 500 беженцев застряли в Греции. Целью мигрантов, выбравших средиземноморский маршрут, является, прежде всего, Италия. С начала года туда прибыли 37300 беженцев. По информации Bild, 55 процентов из них - граждане Нигерии, Бангладеш, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии.

Как отмечает издание, решение проблемы нелегальной миграции станет одним из пунктов предвыборной программы партии Ангелы Меркель - ХДС. В проекте этого документа говорится, что со странами Северной Африки необходимо заключить соглашение, подобное заключенному Евросоюзом с Турцией. Согласно ему, нелегальные мигранты отправляются обратно и размещаются в специальных центрах. Вместо нелегалов ЕС разрешает въезд беженцам, подавшим соответствующее заявление и обосновавшим его. Мигранты, спасенные на море, также должны отправляться в ту страну, откуда они отплыли.