Более 50 конгрессменов объявили бойкот инаугурации Трампа

 (2)
bbcrussian.com
среда, 18 января 2017 г. 11:25
Более 50 конгрессменов от Демократической партии собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.
© AP/ Scanpix

Ранее церемонию инаугурации, которая должна пройти 20 января, собирались бойкотировать 26 конгрессменов.

Многие конгрессмены объясняют свое решение спором Трампа с конгрессменом Джоном Льюисом, который является известным борцом за гражданские права. Льюис для многих американцев стал героем.

Льюис назвал Трампа "нелегитимным президентом" из-за вмешательства России в ход избирательной кампании.

В ответ Трамп написал в "Твиттере": "Все это болтовня, болтовня, болтовня - и никаких действий или результата".

Многие конгрессмены посчитали, что слова Трампа - это неуважение к Льюису. Конгрессмен от Миннесоты Кейт Эллисон обвинил Трампа в проведении "политики разъединения и ненависти".

Позднее Трамп продолжил критиковать Льюиса, который, по мнению избранного президента, ошибочно заявил, что он впервые с тех пор, как в 1987 году вошел в конгресс, пропустит инаугурацию президента США.

"Ошибка (или ложь)!" - написал Трамп в "Твиттере", заявив, что Льюис пропустил инаугурацию Джорджа Буша в 2001 году.

Представитель конгрессмена подтвердил, что тогда он также в знак протеста отсутствовал на церемонии.

Это не первый случай массового бойкота церемонии инаугурации. Например, в 1973 году около 80 конгрессменов бойкотировали инаугурацию Ричарда Никсона.

Церемонию в Вашингтоне в эту пятницу собираются посетить около 800-900 тысяч человек. Не ясно, пройдут ли в этот день акции протеста.

Опросы общественного мнения показывают, что рейтинг одобрения Дональда Трампа находится на исторически низком уровне для президента, вступающего в должность.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

СМИ Британии: после "брексита" может быть лучше, чем ожидали

Theresa May
Главной темой публикаций всех британских газет в среду стало выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с программной речью, посвященной плану правительства страны по поводу предстоящего выхода Британии из состава ЕС.

Более 50 конгрессменов объявили бойкот инаугурации Трампа (2)

Более 50 конгрессменов объявили бойкот инаугурации Трампа
Более 50 конгрессменов от Демократической партии собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

Глава Пентагона: Россия выбрала не сотрудничество, а противостояние (6)

US Secretary of Defense Ashton Carter
Покидающий свой пост глава Пентагона Эштон Картер заявил, что поведение России все больше ограничивает области сотрудничества Москвы и Вашингтона, однако США должны продолжать искать варианты взаимодействия.

Обама смягчил приговор информатору Wikileaks Челси Мэннинг (1)

Chelsea Manning
Президент США Барак Обама смягчил приговор Челси Мэннинг, которая была осуждена на 35 лет за передачу секретных документов WikiLeaks.

Европарламент возглавил бывший пресс-секретарь Берлускони (6)

Antonio Tajani
Европейский парламент на первом в 2017 году заседании избрал нового председателя. Им стал итальянский консервативный политик Антонио Тайани, бывший пресс-секретарь Сильвио Берлускони. Тайани заявил, что хочет стать представителем для всего Европарламента, включая малые фракции, передает DW.
Facebook друзья
Rambler's Top100