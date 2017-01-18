Более 50 конгрессменов объявили бойкот инаугурации Трампа

Ранее церемонию инаугурации, которая должна пройти 20 января, собирались бойкотировать 26 конгрессменов.

Многие конгрессмены объясняют свое решение спором Трампа с конгрессменом Джоном Льюисом, который является известным борцом за гражданские права. Льюис для многих американцев стал героем.

Льюис назвал Трампа "нелегитимным президентом" из-за вмешательства России в ход избирательной кампании.

В ответ Трамп написал в "Твиттере": "Все это болтовня, болтовня, болтовня - и никаких действий или результата".

Многие конгрессмены посчитали, что слова Трампа - это неуважение к Льюису. Конгрессмен от Миннесоты Кейт Эллисон обвинил Трампа в проведении "политики разъединения и ненависти".

Позднее Трамп продолжил критиковать Льюиса, который, по мнению избранного президента, ошибочно заявил, что он впервые с тех пор, как в 1987 году вошел в конгресс, пропустит инаугурацию президента США.

"Ошибка (или ложь)!" - написал Трамп в "Твиттере", заявив, что Льюис пропустил инаугурацию Джорджа Буша в 2001 году.

Представитель конгрессмена подтвердил, что тогда он также в знак протеста отсутствовал на церемонии.

Это не первый случай массового бойкота церемонии инаугурации. Например, в 1973 году около 80 конгрессменов бойкотировали инаугурацию Ричарда Никсона.

Церемонию в Вашингтоне в эту пятницу собираются посетить около 800-900 тысяч человек. Не ясно, пройдут ли в этот день акции протеста.

Опросы общественного мнения показывают, что рейтинг одобрения Дональда Трампа находится на исторически низком уровне для президента, вступающего в должность.