Как заявляет Rainbow Railroad, сначала она спрятала чеченских геев, обратившихся в организацию за помощью, в безопасных местах на территории России, а затем начала перевозить их в Канаду и ходатайствовать перед местными властями о предоставлении им убежища.
По данным организации, на территории России переезда в Канаду дожидаются еще несколько геев. На сайте Rainbow Railroad говорится, что по состоянию на июль в убежищах на территории России было 37 геев - но в их число включены и те 35, которые теперь уже уехали.
При этом глава организации Кимали Пауэлл в интервью канадскому телеканалу Си-би-эс 1 сентября сказал, что в России от преследования прячутся как минимум 40 представителей ЛГБТ-сообщества, которым Rainbow Railroad хочет помочь выехать в Канаду.
Тему преследований геев в Чечне в апреле подняла "Новая газета". Издание опубликовало статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их сексуальной ориентации.
Газета ссылалась на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на самих пострадавших. По данным "Новой", известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями.
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, в свою очередь, называл информацию "Новой газеты" "абсолютной ложью", добавив, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация". Аналогичные заявления делали и другие представители Чечни.
Ситуация привлекла внимание мировой прессы и зарубежных политиков. В частности, с призывами разобраться в случившемся к российскому президенту Владимиру Путину обращались его французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Впоследствии стало известно, что некоторым представителям ЛГБТ-сообщества из Чечни удалось уехать в другие странах. В частности, двум из них убежище предоставила Литва, а как минимум один живет в Турции.
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