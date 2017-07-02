Более 20 человек стали жертвами теракта в Дамаске

Погибших могло быть гораздо больше - полиции удалось обезвредить две машины со взрывчаткой.

Террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль в воскресенье, 2 июля, на площади Тахрир в Дамаске. Погибли свыше 20 человек, тяжело ранены свыше 10, количество жертв может увеличиться. Среди погибших 7 солдат. Также мертвы трое террористов.

Жертв могло быть больше, отмечает агентство dpa. Полиция преследовала три автомобиля со взрывчаткой, два из них удалось остановить. Третью машину полицейские окружили на площади Тахрир, после чего смертник привел в действие взрывное устройство. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

ИГ стремительно теряет позиции в Сирии

Только с начала года в Сирии произошел ряд крупных терактов. В апреле террорист-смертник взорвал автомобиль в пригороде Алеппо, где беженцы ожидали коридора для выезда на безопасную территорию. Погибли свыше 110 человек, большинство из них - дети.

Террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль в воскресенье, 2 июля, на площади Тахрир в Дамаске. Погибли свыше 20 человек, тяжело ранены свыше 10, количество жертв может увеличиться. Среди погибших 7 солдат. Также мертвы трое террористов.

Жертв могло быть больше, отмечает агентство dpa. Полиция преследовала три автомобиля со взрывчаткой, два из них удалось остановить. Третью машину полицейские окружили на площади Тахрир, после чего смертник привел в действие взрывное устройство. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

ИГ стремительно теряет позиции в Сирии

Только с начала года в Сирии произошел ряд крупных терактов. В апреле террорист-смертник взорвал автомобиль в пригороде Алеппо, где беженцы ожидали коридора для выезда на безопасную территорию. Погибли свыше 110 человек, большинство из них - дети.