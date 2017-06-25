Более 120 человек погибли при аварии бензовоза в Пакистане

Как минимум 123 человек погибли и несколько десятков получили ранения в результате пожара на бензовозе в пакистанском городе Бахавалпур, сообщают местные власти.

Сообщается, что машина перевернулась и вскоре после этого загорелась. Сразу после аварии многие местные жители кинулись к перевернутой машине, чтобы собрать разлившийся бензин.

Очевидцы говорят, что причиной пожара могли стать сигареты, которые курили некоторые подошедшие к перевернутому бензовозу люди.

Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Пожарные пытаются потушить вспыхнувшее пламя.

По предварительным данным, бензовоз перевернулся из-за того, что ехал на слишком большой скорости.

В пакистанских интернет-изданиях появляются фотографии, на которых видны сгоревшие автомобили.

Власти опасаются, что некоторые жертвы могут быть опознаны только с помощью анализа образцов ДНК, так как их тела очень сильно обгорели.