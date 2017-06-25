Более 120 человек погибли при аварии бензовоза в Пакистане

Сообщается, что машина перевернулась и вскоре после этого загорелась. Сразу после аварии многие местные жители кинулись к перевернутой машине, чтобы собрать разлившийся бензин.
Очевидцы говорят, что причиной пожара могли стать сигареты, которые курили некоторые подошедшие к перевернутому бензовозу люди.
Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Пожарные пытаются потушить вспыхнувшее пламя.
По предварительным данным, бензовоз перевернулся из-за того, что ехал на слишком большой скорости.
В пакистанских интернет-изданиях появляются фотографии, на которых видны сгоревшие автомобили.
Власти опасаются, что некоторые жертвы могут быть опознаны только с помощью анализа образцов ДНК, так как их тела очень сильно обгорели.