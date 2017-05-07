"Боко Харам" освободила более 80 школьниц, захваченных три года назад

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NEWSru.com
воскресенье, 7 мая 2017 г. 16:16
Террористическая группировка "Боко Харам" отпустила десятки девочек-школьниц, захваченных на северо-востоке Нигерии в 2014 году назад. Reuters сообщает, что девочки из города Чибок прибыли в аэропорт столицы страны Абуджи, их сопровождает военный конвой.
Islamistai
© AFP/Scanpix

По данным агентства, боевики-исламисты освободили 82 пленницы. Власти Нигерии ранее уточнили, что школьниц отпустили в обмен на захваченных ранее боевиков. Число освобожденных экстремистов не уточнялось, отмечает "Интерфакс".

Как ожидается, освобожденные девушки встретятся с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари в Абудже позднее в воскресенье.

Всего боевиками три года назад было захвачено 276 девочек. До того как стало известно об освобождении последней группы, пропавшими считали 195.

"Боко Харам" - экстремистская группировка, регулярно осуществляющая нападения на христианские и образовательные учреждения, пропагандирует введение шариата. В 2015 году присягнула "Исламскому государству"* и стала именовать себя "Западноафриканской провинцией ИГ*".

NEWSru.com
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Islamistai
Террористическая группировка "Боко Харам" отпустила десятки девочек-школьниц, захваченных на северо-востоке Нигерии в 2014 году назад. Reuters сообщает, что девочки из города Чибок прибыли в аэропорт столицы страны Абуджи, их сопровождает военный конвой.

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