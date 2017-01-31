Бои под Донецком: есть жертвы с обеих сторон, население эвакуируют

В последние двое суток на востоке Украины, возле Авдеевки (пригород Донецка) велись ожесточенные бои. Есть жертвы среди военных, город оказался без воды, электричества и теплоснабжения. Обе стороны обвиняют друг друга в начале обстрела.

Стреляли в районе Авдеевской промзоны, Донецка и на Ясиноватском направлении, сообщает Korrespondent.net. Сепаратисты заявляют, что после провалившейся попытки прорыва в Авдеевской промзоне украинские силовики не прекратили обстрелов, а штаб Антитеррористической операции (АТО) утверждает, что попытки штурма предпринимает Донецкая народная республика (ДНР). По словам, местных жителей, таких обстрелов в районе Донецка не было с 2014 года.

Последствия обстрелов

После того как была повреждена последняя линия электропередачи, Авдеевка, в которой находятся 25 000 мирных жителей, осталась без воды, электричества и теплоснабжения. При этом в Донецке из-за попадания снаряда в подстанцию обесточена шахта имени Засядько — под землей оказались заблокированы 203 горняка, сообщили в ДНР утром во вторник. Чтобы вывести горняков на поверхность, переподключают генератор.

Позиции украинских военных в Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook утром во вторник, 31 января. Согласно сообщению, погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки. В то же время в ДНР заявляют, что украинская сторона потеряла за два дня 80 силовиков, еще более 70 получили ранения. Что касается потерь среди бойцов ДНР, то, по словам представителя военного командования сепаратистов Эдуарда Басурина, за последние сутки они составили четверо убитых и семь раненых. Однако, по сообщению пресс-службы 72-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведущей бои в районе Авдеевки, за двое суток сепаратисты потеряли более 100 человек.

Из-за обострившейся ситуации в понедельник вечером президент Украины Петр Порошенко прервал рабочий визит в Германию. Он поручил созвать трехстороннюю контактную группу, а МИД Украины потребовал от РФ немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня. В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Жителей Авдеевки эвакуируют

Утром во вторник стало известно, что российская сторона гарантирует прекращение обстрелов с 10.00 до 17.00 31 января. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook. По его словам, "поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10.00 до 17.00. Ремонтные бригады приступают к работе".

Жебривский также сообщил, что в Авдеевку прибудет миссия представителей ОБСЕ для работы в зеркальном режиме. Он добавил, что имеется возможность эвакуации в течение дня до 8000 жителей Авдеевки. По состоянию на 7.00 вторника температура воздуха в квартирах Авдеевки поддерживалась на уровне 15-16 градусов тепла, но отсутствовало электро- и водоснабжение. В городе действуют 11 пунктов обогрева, проводятся аварийно-восстановительные работы.

Бой продолжается

Утром во вторник под Авдеевкой украинские военные отбили атаку одного из подразделений боевиков, сообщил Жебривский на своей странице в Facebook. По его словам, несколько боевиков было убито.

"Сначала сами запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Об этом только что мне сообщил командир 72-й бригады. Наши войска отбили атаку. Сейчас бой продолжается", — написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации.

На странице 72-й бригады ВСУ в Facebook сообщается, что около 7.00 во вторник была обстреляна "новая" часть города Авдеевка. Три попадания были зафиксированы вблизи больницы и два — возле многоквартирных домов мирных жителей. При этом боевики ведут огонь из ракетных систем залпового огня "БМ-21 Град", расположенных среди жилых домов Донецка.