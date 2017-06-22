Боевики ИГ взорвали историческую мечеть ан-Нури в Мосуле

 (2)
bbcrussian.com
четверг, 22 июня 2017 г. 12:08
Иракские военные заявили, что боевики "Исламского государства" взорвали историческую мечеть ан-Нури в осажденном Мосуле, битва за который продолжается уже девять месяцев. Согласно сообщению, взорвана сама мечеть вместе с минаретом.
Mūšis Mosule
© Reuters / Scanpix

Именно в этой мечети три года назад лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади провозгласил "халифат". В свою очередь, представители ИГ заявили через свое информационное агентство Амак, что комплекс мечети ан-Нури разрушила авиация США.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сказал, что взрыв мечети стал "официальным признанием поражения" ИГ. Фото с воздуха показывают, насколько сильные повреждения получил комплекс.

Ранее в среду командующий иракской наступательной операцией сообщил Би-би-си, что его войска находились в 50 метрах от мечети, когда боевика "Исламского государства" "совершили свое историческое преступление". Представитель американского военного командования сказал, что ИГ разрушило "величайшее сокровище Мосула и Ирака".

Мечеть была построена в XII веке, ее строительство началось в 1172 году. Комплекс мечети расположен на правом (западном) берегу Тигра. Мечеть ан-Нури — главная суннитская мечеть Мосула — известна своим "горбатым" минаретом, выпуклым к востоку. Это была единственная часть мечети, оставшаяся от первоначального сооружения.

Армия Ирака ведет штурм старого города в Мосуле, который остается под контролем джихалистов, несмотря на интенсивные боевые действия в последние девять месяцев. По данным ООН, в Мосуле остаются около 100 тысяч человек. Они живут в условиях нехватки воды, продуктов и медикаментов. Перед новой фазой наступления жителям советовали по возможности покинуть город.

За последние две недели, по подсчетам ООН, в западной части Мосула погибли около 230 мирных жителей. Некоторые стали жертвами авиаударов и обстрелов, других при попытке бегства из города застрелили снайперы "Исламского государства". Операция иракских сил по освобождению Мосула, которую поддерживают США, длится уже девятый месяц. Боевики "Исламского государства" удерживают город с лета 2014 года.

Минобороны России в минувшую пятницу сообщило, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. Эта информация проверяется, уточняли российские военные. МИД России и помощник президента Юрий Ушаков позже заявляли, что подтверждений ликвидации Абу Бакра аль-Багдади нет.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Главные темы саммита ЕС: оборона, военная интеграция и "Северный поток-2" (1)

Главные темы саммита ЕС: оборона, военная интеграция и Северный поток-2
Безопасность и оборона, миграционный кризис, Brexit — главные темы очередного саммита ЕС 22-23 июня в Брюсселе. Лидеры Евросоюза намерены, в частности, начать процесс реформирования европейской системы предоставления убежища и договориться о создании совместного оборонного фонда.

Бывшая президент Финляндии снялась в образе бездомной

Tarja Halonen
Бывшая президент Финляндии Тарья Халонен на один день появилась на улицах Хельсинки в образе бездомной, чтобы поучаствовать в кампании местного отделения благотворительной организации "Армия спасения".

Боевики ИГ взорвали историческую мечеть ан-Нури в Мосуле (2)

Mūšis Mosule
Иракские военные заявили, что боевики "Исламского государства" взорвали историческую мечеть ан-Нури в осажденном Мосуле, битва за который продолжается уже девять месяцев. Согласно сообщению, взорвана сама мечеть вместе с минаретом.

Выживших после пожара в Grenfell Tower переселят в элитный дом (2)

Выживших после пожара в Grenfell Tower переселят в элитный дом
Оставшиеся в живых после пожара в жилом доме Grenfell Tower должны быть переселены в фешенебельное здание в сердце района Кенсингтон, заявили власти. Это лишь первая очередь, и в правительстве говорят, что приобретут квартиры для всех лишившихся крова семей.

Макрон раскритиковал "некоторых лидеров" стран Восточной Европы (18)

Макрон раскритиковал некоторых лидеров стран Восточной Европы
Французский президент рассказал об угрозах, с которыми сталкивается Евросоюз, и подверг критике некоторых лидеров стран Восточной Европы.
Facebook друзья
Rambler's Top100