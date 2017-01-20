Боевики ИГ разрушили фасад римского амфитеатра в Пальмире

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bbcrussian.com
пятница, 20 января 2017 г. 14:23
Джихадисты "Исламского государства" уничтожили два наиболее известных античных памятника сирийской Пальмиры - тетрапилон и фасад амфитеатра, где в мае 2016 года российские музыканты дали концерт в честь освобождения города.
© Reuters-Scanpix

Сирийские военные при поддержке российской авиации вошли в Пальмиру в конце марта 2016, однако в декабре город был повторно захвачен боевиками ИГ.

Как сообщили сирийские власти, после захвата Пальмиры исламисты продолжили уничтожение памятников. Они сравняли с землей тетрапилон, представлявший собой четырех каменных основания с 16 колоннами, а также разрушили часть амфитеатра II века, на площадке которого давал концерт оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева и с участием виолончелиста Сергея Ролдугина.

В четверг джихадисты "Исламского государства" устроили в Пальмире публичную расправу, обезглавив четырех и расстреляв восемь человек.

До того как боевиков "Исламского государства" в марте выбили из Пальмиры, они удерживали город в течение 10 месяцев, разрушив многочисленные памятники древности.

В частности, джихадисты уничтожили Триумфальную арку эпохи древнего Рима, три колонны и многочисленные статуи.

Кроме того, ими был взорван храм Баал-Шамина, который считался одним из самых значимых памятников поздней античности.

Отступая из Пальмиры, которую местные жители называют Тадмор, боевики заминировали дороги. В разминировании Пальмиры принимали участие российские специалисты.

Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. До начала конфликта в Сирии город ежегодно посещали более 150 тысяч туристов.

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Боевики ИГ разрушили фасад римского амфитеатра в Пальмире
Джихадисты "Исламского государства" уничтожили два наиболее известных античных памятника сирийской Пальмиры - тетрапилон и фасад амфитеатра, где в мае 2016 года российские музыканты дали концерт в честь освобождения города.

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