Боевики ИГ разрушили фасад римского амфитеатра в Пальмире

Джихадисты "Исламского государства" уничтожили два наиболее известных античных памятника сирийской Пальмиры - тетрапилон и фасад амфитеатра, где в мае 2016 года российские музыканты дали концерт в честь освобождения города.

Сирийские военные при поддержке российской авиации вошли в Пальмиру в конце марта 2016, однако в декабре город был повторно захвачен боевиками ИГ.

Как сообщили сирийские власти, после захвата Пальмиры исламисты продолжили уничтожение памятников. Они сравняли с землей тетрапилон, представлявший собой четырех каменных основания с 16 колоннами, а также разрушили часть амфитеатра II века, на площадке которого давал концерт оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева и с участием виолончелиста Сергея Ролдугина.

В четверг джихадисты "Исламского государства" устроили в Пальмире публичную расправу, обезглавив четырех и расстреляв восемь человек.

До того как боевиков "Исламского государства" в марте выбили из Пальмиры, они удерживали город в течение 10 месяцев, разрушив многочисленные памятники древности.

В частности, джихадисты уничтожили Триумфальную арку эпохи древнего Рима, три колонны и многочисленные статуи.

Кроме того, ими был взорван храм Баал-Шамина, который считался одним из самых значимых памятников поздней античности.

Отступая из Пальмиры, которую местные жители называют Тадмор, боевики заминировали дороги. В разминировании Пальмиры принимали участие российские специалисты.

Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. До начала конфликта в Сирии город ежегодно посещали более 150 тысяч туристов.