Боевики атаковали автобус с христианами в Египте, десятки убитых

bbcrussian.com
пятница, 26 мая 2017 г. 19:37
Боевики открыли огонь по автобусам с коптскими христианами в Египте, убив и ранив десятки людей. Нападение произошло в провинции Эль-Минья в 220 км к югу от Каира, когда автобус направлялся в монастырь Святого Самуила.
Kairas, Egiptas
© Vida Press

Боевики обстреляли группу христиан-коптов в центральной части Египта. Государственные СМИ сообщают о гибели по меньшей мере 23 человек и еще 25 раненых.

Агентство Рейтер пишет, ссылаясь на медицинские источники и очевидцев, что погибли 26 человек и еще 26 ранены.

Нападение на христиан-коптов произошло в провинции Эль-Минья в 220 км к югу от Каира, когда автобус направлялся в монастырь Святого Самуила.

По данным портала Al-Yawm al-Sabi, который ссылается на экстренные службы, копты направлялись в Эль-Минью из провинции Бени-Суэйф.

Нападавшие в масках, по данным Рейтер, остановили машины на дороге, ведущей в монастырь и открыли огонь.

Агентство уточняет, что группа коптов передвигалась в двух автобусах и небольшом грузовике.
Ответственность за атаку пока никто не взял.

Копты в последнее время неоднократно подвергались атакам боевиков. Ответственность за нападения брало на себя "Исламское государство".

В результате двух терактов, совершенных в церквях в Танте и Александрии 9 апреля, погибли по меньшей мере 46 человек.

В декабре 2016 года 25 человек погибли от взрыва во время богослужения в коптском соборе в Каире, а в феврале боевики "Исламского государства" заявили, что планируют новые нападения на коптов, которые составляют 10% населения Египта.

После апрельских терактов президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца.

Коптская православная церковь является крупнейшей христианской общиной Египта.

Большинство коптов живут в Египте, но примерно миллион коптских христиан - за его пределами.

Коптские христиане считают, что их религия восходит к 50-му году нашей эры, когда апостол Марк, по преданию, посетил Египет. Они провозгласили его первым патриархом и главой церкви.

Нападения на египетских коптов участились в последние несколько лет, особенно после переворота 2013 года, когда пришедшее к власти военное правительство ужесточило борьбу с исламистами.

Некоторые из сторонников свергнутого президента Мохаммеда Мурси и возглавляемого им движения "Братья-мусульмане" считают, что христиане поддерживали военный переворот.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Беженцы — о переселении в Эстонию: это похоже на принудительную женитьбу (4)

Pabėgėliai
Журнал Time пишет о переселенных в Пыльва беженцах из Сирии, которые сами себе Эстонию в качестве места жительства не выбирали и сравнивают произошедшее с принудительной женитьбой.

Боевики атаковали автобус с христианами в Египте, десятки убитых

Kairas, Egiptas
Боевики открыли огонь по автобусам с коптскими христианами в Египте, убив и ранив десятки людей. Нападение произошло в провинции Эль-Минья в 220 км к югу от Каира, когда автобус направлялся в монастырь Святого Самуила.

Талибы напали на военную базу в Афганистане, 15 погибших (5)

Талибы напали на военную базу в Афганистане, 15 погибших
По меньшей мере 15 афганских военнослужащих погибли в результате нападения талибов на военную базу в Шах Вали Кот в провинции Кандагар.

Цукерберг предложил ввести в США "гарантированный базовый доход" (8)

Цукерберг предложил ввести в США гарантированный базовый доход
Глава Facebook Марк Цукерберг предложил ввести для граждан США "всеобщий базовый доход". Данная концепция подразумевает, что правительство выплачивает всем взрослым гражданам достаточную для проживания сумму денег вне зависимости от того, есть ли у них работа или нет.

США признали гибель ста мирных жителей в Мосуле от авиаудара (19)

Mosulas
Командование вооруженных сил США признало, что в результате авиаударов по позициям экстремистской группировки "Исламское государство" рядом с иракским Мосулом погибли по меньшей мере 105 мирных жителей.
Facebook друзья
Rambler's Top100