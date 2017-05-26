Боевики атаковали автобус с христианами в Египте, десятки убитых

Боевики открыли огонь по автобусам с коптскими христианами в Египте, убив и ранив десятки людей. Нападение произошло в провинции Эль-Минья в 220 км к югу от Каира, когда автобус направлялся в монастырь Святого Самуила.

Боевики обстреляли группу христиан-коптов в центральной части Египта. Государственные СМИ сообщают о гибели по меньшей мере 23 человек и еще 25 раненых.

Агентство Рейтер пишет, ссылаясь на медицинские источники и очевидцев, что погибли 26 человек и еще 26 ранены.

Нападение на христиан-коптов произошло в провинции Эль-Минья в 220 км к югу от Каира, когда автобус направлялся в монастырь Святого Самуила.

По данным портала Al-Yawm al-Sabi, который ссылается на экстренные службы, копты направлялись в Эль-Минью из провинции Бени-Суэйф.

Нападавшие в масках, по данным Рейтер, остановили машины на дороге, ведущей в монастырь и открыли огонь.

Агентство уточняет, что группа коптов передвигалась в двух автобусах и небольшом грузовике.

Ответственность за атаку пока никто не взял.

Копты в последнее время неоднократно подвергались атакам боевиков. Ответственность за нападения брало на себя "Исламское государство".

В результате двух терактов, совершенных в церквях в Танте и Александрии 9 апреля, погибли по меньшей мере 46 человек.

В декабре 2016 года 25 человек погибли от взрыва во время богослужения в коптском соборе в Каире, а в феврале боевики "Исламского государства" заявили, что планируют новые нападения на коптов, которые составляют 10% населения Египта.

После апрельских терактов президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца.

Коптская православная церковь является крупнейшей христианской общиной Египта.

Большинство коптов живут в Египте, но примерно миллион коптских христиан - за его пределами.

Коптские христиане считают, что их религия восходит к 50-му году нашей эры, когда апостол Марк, по преданию, посетил Египет. Они провозгласили его первым патриархом и главой церкви.

Нападения на египетских коптов участились в последние несколько лет, особенно после переворота 2013 года, когда пришедшее к власти военное правительство ужесточило борьбу с исламистами.

Некоторые из сторонников свергнутого президента Мохаммеда Мурси и возглавляемого им движения "Братья-мусульмане" считают, что христиане поддерживали военный переворот.