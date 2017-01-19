Bloomberg View: Путин начинает завоевывать умы, если и не сердца американцев

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Inopressa.ru
четверг, 19 января 2017 г. 15:36
"По свежим данным Pew Research, 90% американцев расценивают "силу и влияние России" как угрозу, а 72% верят, что Россия нанесла хакерские атаки по Национальному комитету Демократической партии и избирательному штабу Хиллари Клинтон", - пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский. "Короче говоря, Америку убедили, как бы мало она ни доверяла своим СМИ и другим институтам", - замечает автор.
© AFP/Scanpix

Но другие результаты опросов свидетельствуют: "как и санкции, наложенные президентом Обамой на Россию, попытки демонизировать Россию в отместку за ее вмешательство, по-видимому, привели к обратным результатам", рассуждает автор.

Опрос Pew показал, что число тех, кто относится к Путину положительно, слегка повысилось по сравнению с данными двухлетней давности. Это произошло, так как республиканцы стали относиться к Путину намного лучше. "Это не любовь, а скорее уважение скрепя сердце", - говорится в статье.

43% респондентов в опросе Washington Post/ABC News утверждают, что Трамп относится к России слишком дружелюбно, а 40% назвали его подход правильным. 75% республиканцев и 52% белых избирателей в целом одобряют подход Трампа.

Бершидский заключает: "Электорат Трампа поверил всему, что сказано о растущей напористости России на международной арене и ее дерзком желании вести игру на американской территории, но не воспринял рекомендации, которые к этому прилагались". Призывы либералов и традиционных республиканцев ужесточить меры, призванные обуздать Россию, в основном игнорируются.

"Идея Трампа о договоренности с Россией о какой-то взаимоприемлемой сделке столь же популярна у электората в целом, как и концепция жестких ответных мер. А среди республиканцев эта идея пользуется огромной популярностью", - пишет автор.

По мнению Бершидского, в определенном смысле сбылось желание Путина, который всегда хотел от США не любви, а "неидеологизированного диалога об общих интересах и взаимоналагаемых "красных чертах".

Избиратели-республиканцы, по-видимому, уполномочили Трампа на похожий курс. "Они сознают, что Россия - не дружественная держава, но склоняются скорее к переговорам, чем к непреклонной конфронтации", - пишет автор.

Бершидский приводит несколько возможных объяснений: после войн ХХ века и последних 15 лет народ трудно спровоцировать на воинственность, либо налицо уважение к российскому статусу ядерной державы, либо смена режима в России кажется несбыточной целью. Либо, убедив американцев в том, что Россия успешно вмешалась в ход выборов в США, демократы и СМИ упрочили веру в могущество России и установку на осмотрительность.

"Если последнее из этих предположений верно, то США продолжают укреплять власть Путина", - считает Бершидский.

"Возможно, это к лучшему: в долгосрочной перспективе Путину, возможно, будет труднее пережить конструктивные отношения с Западом, чем враждебные", - добавляет он.

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