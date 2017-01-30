Bloomberg: в США готовят доклад о последствиях возможного ядерного взрыва в России

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Deutsche Welle
понедельник, 30 января 2017 г. 11:00
Американские разведслужбы и Стратегическое командование ВС США готовят доклад о последствиях возможного ядерного взрыва на территории России, сообщает агентство Bloomberg.
© Vida Press

Управление директора Национальной разведки США (ODNI), которое координирует работу всех американских разведслужб, и Стратегическое командование Вооруженных сил США готовят совместную оценку того, насколько высоки шансы у руководства России и КНР выжить, а также сохранить оперативный потенциал в условиях нанесения ядерных ударов по территории этих стран. Об этом в понедельник, 30 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет ODNI и боевого командования в составе Минобороны США.

По данным агентства, члены Конгресса США от обеих партий — Демократической и Республиканской — направили запрос на проведение нового исследования еще при администрации Барака Обамы.

Проанализировать предлагалось, в частности, такие факторы, как "вероятность выживаемости" руководства обеих стран, сохранения им командных функций, контроля над ситуацией и принципа "непрерывности в исполнении государственных программ".

Отчет должен был включать координаты расположения и описание "наземных и подземных объектов" обеспечения безопасности российского и китайского "политического и военного" руководства и их оперативных штабов "на период кризиса и военного времени". Стратегическому командованию было также поручено проанализировать, как все эти факторы соотносятся с планами Вашингтона по ведению ядерной войны, отмечает Bloomberg.

Запрос был направлен от лица конгрессмена-республиканца, члена подкомитета по стратегическим силам комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Майка Тернера. Как уточнили в Стратегическом командовании ВС США, в настоящий момент его эксперты "готовят соответствующий ответ" на данный запрос, "разглашение каких-либо деталей на данном этапе преждевременно".

Deutsche Welle
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