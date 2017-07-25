Bloomberg: Deutsche Bank может вывести 300 млрд евро из Британии из-за Brexit

Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Банк собирается начать перевод активов в сентябре 2018 года, а завершить его рассчитывает в марте 2019 года. Информировать клиентов об этом он начнет сентябре этого года, пишет агентство. 300 млрд евро - это фактически одна пятая баланса Deutsche Bank.

В банке отказались комментировать эту информацию. Ранее гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан заявлял, что готовится к тяжелому выходу Британии из ЕС и что большинство сделок, которые банк проводит в Лондоне, могут быть переведены во Франкфурт.