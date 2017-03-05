Блокада Донбасса: перекрыта железная дорога в Конотопе

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Deutsche Welle
воскресенье, 5 марта 2017 г. 14:20
Группа украинских националистов заявила, что в рамках блокады Донбасса перекрыто движение по железной дороге в Конотопе Сумской области. Утверждается, что там обнаружены поезда из РФ с антрацитом.
© AP / Scanpix

Организаторы блокирования поставок угля на Украину из самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР") объявили о создании нового заграждения на железной дороге — в Конотопе Сумской области, через который проходит магистраль Москва-Киев.

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Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook "штаба блокады торговли с оккупантами", опубликованном вечером в субботу, 4 марта.

Утверждается, что на товарной станции в Конотопе было обнаружено несколько поездов из России, в том числе с углем-антрацитом.

"Редут получил название в честь канцлера Германии — Конрада Аденауэра, который в конце 40-х годов помог утвердить свободу, что дало возможность в будущем вернуть единство страны", — заявили организаторы блокады Донбасса.

Кому это выгодно?

С конца января группа из примерно 50 человек, среди которых ветераны военной операции в Донбассе, а также несколько депутатов Верховной рады из "Объединения "Самопомощь" заблокировали железнодорожное сообщение на линии разграничения в зоне конфликта в Донбассе.

С 13 февраля поставки антрацита из непризнанных "ДНР" и "ЛНР" на украинские ТЭС были полностью остановлены, после чего правительство в Киеве ввело чрезвычайное положение на рынке электроэнергии.

По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, блокада Донбасса происходит в интересах России, а убытки украинского горно-металлургического комплекса в результате блокады составят около 3,5 млрд долларов, что приведет к сокращению до 75 тысяч рабочих мест в отрасли.

3 марта глава "ДНР" Александр Захарченко объявил торговую блокаду Киеву.

"Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем", — заявил он.

Deutsche Welle
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Блокада Донбасса: перекрыта железная дорога в Конотопе
Группа украинских националистов заявила, что в рамках блокады Донбасса перекрыто движение по железной дороге в Конотопе Сумской области. Утверждается, что там обнаружены поезда из РФ с антрацитом.
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