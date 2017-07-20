Блогер Лапшин получил три года в Азербайджане за визит в Карабах

Бакинский суд приговорил блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, к трем годам лишения свободы.

В Азербайджане он обвиняется в посещении Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Блогера депортировали в Баку из Минска, несмотря на протесты России.

Обвинение требовало для Лапшина 6,5 года лишения свободы.

Лапшин был задержан в конце прошлого года в Минске по запросу Азербайджана за посещение непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В июне 2015 года Лапшин приехал в Азербайджан через Грузию, воспользовавшись украинским паспортом, в то время как Карабах он посещал с российским паспортом. Таким образом, по мнению обвинения, он нарушил положения законов о государственной границе и о паспортах.

Блогера задержали в Минске в 16 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 7 февраля этого года Лапшина вопреки возражениям Москвы экстрадировали в Баку.