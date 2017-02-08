Блогер извинился за публикацию о работе Мелании Трамп в эскорт-услугах

Как говорится в распространенном сообщении адвокатов первой леди США из расположенного в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) агентства Harder, Mirell & Abrams, Мелания Трамп "пришла к мировому соглашению с Тарпли, который согласился извиниться и выплатить семье Трампа существенную компенсацию".

"2 августа 2016 года я опубликовал статью о Мелании Трамп, которая была наполнена ложными и дискредитирующими ее высказываниями", — приводят адвокаты выдержки из письма 71-летнего блогера. Он признал, что "эти ложные высказывания" нанесли вред членам семьи главы государства и принес им "искренние извинения".

Летом прошлого года Тарпли утверждал, что супруга Трампа якобы занимается эскорт-услугами, а у самого политика случился нервный срыв после ее выступления на Национальном съезде Республиканской партии. В начале сентября адвокат первой леди Чарльз Хардер подал на него в суд округа Монтгомери в Мэриленде за распространение информации, порочащей честь и достоинство его клиентки.

Хардер также подал иск против британской газеты The Daily Mail, которая опубликовала материал с аналогичной информацией. В статье утверждалось, что уроженка Словении Мелания Кнавс подрабатывала эскорт-услугами в Нью-Йорке, где и встретилась с миллиардером Трампом в 1995 году.

Издание сразу же удалило статью, но отказалось приносить извинения. После того, как суд в Мэриленде отклонил иск о клевете против газеты, супруга американского лидера подала на нее в нью-йоркский суд. Первая леди требует от издания компенсации в размере как минимум 150 млн долларов.