Блогер извинился за публикацию о работе Мелании Трамп в эскорт-услугах

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NEWSru.com
среда, 8 февраля 2017 г. 09:41
Супруга президента США Мелания Трампурегулировала в досудебном порядке дело о публикации блогером из штата Мэриленд Уэбстером Тарпли сообщения о том, что до замужества она якобы подрабатывала в эскорт-услугах, пишет газета The Washington Post.
Donaldas Trumpas ir Melania Trump
© Vida Pres, Scanpix nuotr.

Как говорится в распространенном сообщении адвокатов первой леди США из расположенного в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) агентства Harder, Mirell & Abrams, Мелания Трамп "пришла к мировому соглашению с Тарпли, который согласился извиниться и выплатить семье Трампа существенную компенсацию".

"2 августа 2016 года я опубликовал статью о Мелании Трамп, которая была наполнена ложными и дискредитирующими ее высказываниями", — приводят адвокаты выдержки из письма 71-летнего блогера. Он признал, что "эти ложные высказывания" нанесли вред членам семьи главы государства и принес им "искренние извинения".

Летом прошлого года Тарпли утверждал, что супруга Трампа якобы занимается эскорт-услугами, а у самого политика случился нервный срыв после ее выступления на Национальном съезде Республиканской партии. В начале сентября адвокат первой леди Чарльз Хардер подал на него в суд округа Монтгомери в Мэриленде за распространение информации, порочащей честь и достоинство его клиентки.

Хардер также подал иск против британской газеты The Daily Mail, которая опубликовала материал с аналогичной информацией. В статье утверждалось, что уроженка Словении Мелания Кнавс подрабатывала эскорт-услугами в Нью-Йорке, где и встретилась с миллиардером Трампом в 1995 году.

Издание сразу же удалило статью, но отказалось приносить извинения. После того, как суд в Мэриленде отклонил иск о клевете против газеты, супруга американского лидера подала на нее в нью-йоркский суд. Первая леди требует от издания компенсации в размере как минимум 150 млн долларов.

NEWSru.com
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Блогер извинился за публикацию о работе Мелании Трамп в эскорт-услугах (1)

Donaldas Trumpas ir Melania Trump
Супруга президента США Мелания Трампурегулировала в досудебном порядке дело о публикации блогером из штата Мэриленд Уэбстером Тарпли сообщения о том, что до замужества она якобы подрабатывала в эскорт-услугах, пишет газета The Washington Post.

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