Близ аэропорта Дамаска произошел мощный взрыв

Израильские СМИ сообщают, что в районе аэропорта взорвался склад боеприпасов, которые используют боевики "Хезболлы".

По информации ливанского телеканала, взрыв причинил только материальный ущерб, жертв нет.

Причины и последствия инцидента пока неизвестны. Сообщается также о сильном пожаре.

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